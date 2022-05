A szombaton tartott majális egyik eseményeként rendezték meg idén is a hagyományos Fut a Falu! közösségi futást, amelyre 275 induló nevezett a rajt pillanatáig. Dr. Balázs László jegyzőtől megtudtuk, hogy akár többen is lehettek volna, de akadtak, akik jelezték, középiskolai ballagáson vesznek részt aznap, ezért hagyták ki az eseményt. Indulás előtt a résztvevők Kovács Enikő vezetésével zene ritmusára melegítettek be, majd izgatottan álltak a rajtvonalhoz. A másfél kilométeres távon a karon ülő gyermekektől a nyugdíjasokig minden korosztály képviseltette magát. Sok kismama gyerekkocsiban tolta végig a távon csecsemőjét, az idősek velük együtt sétáltak a rajttól a célig. A távot szintén végigfutó Gedei Zoltán polgármester nagyon örült annak, hogy a járvány évei után újra megrendezhették a községben nagyon népszerű sportprogramot.