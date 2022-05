Az ünnepi eseményen Sipos Attila, a helyi általános iskola volt igazgatóhelyettese köszöntötte az egybegyűlteket, majd Papler Pál plébános, az est házigazdája szólt a hallgatósághoz.

Eljött a XIV. Tavaszköszöntő Templomi Hangversenyre és kifejtette gondolatait, elmondta jókívánságait az est fővédnöke, dr. Juhász Attila Simon. A Heves Megyei Közgyűlés elnöke beszédében a hit fontosságáról, a kereszténység jelentőségéről, a Tárkányok családjának összetartozásáról szólt, továbbá a határon túli és belüli hat Tárkány nevet viselő helységről, ahová mindig hazatér az ember.

A fellépő művészek közül Vadkerti Imre színész, énekes a Felvidékről származik, 2011 óta a Kormorán együttes szólóénekese, 2017-ben a kormány a Külhoni Magyarságért díjjal ismerte el munkásságát. Olyan kísérőkkel jött el, mint Szűts István billentyűs, zeneszerző, aki 1988 óta szintén a Kormorán együttes tagja, több ismert filmzene, színpadi darab szerzője. Szintén Felvidékről érkeztek Sipos Dávid szaxofonos és Zsapka Attila, akit Vadkerti Imre úgy mutatott be, mint a Felvidék legjobb verséneklőjét.

Műsorukban ismert és kevésbé ismert költők megzenésített versei s Kormorán-dalok szerepeltek. Az utóbbiak egy részét együtt énekelte a közönség az előadókkal.

Tóthné Szabó Anita polgármester a művészekhez szólt, s megköszönte a felejthetetlen estet, majd Pásztor István alpolgármesterrel közösen tárgyajándékkal kedveskedett a tagoknak.

– Ismét olyan rendezvényen vagyunk túl, amelyről elmondhatjuk, ezt nehéz lesz felülírni – mondta a Hírlapnak az alpolgármester, a Tavaszköszöntő sorozat megálmodója, szervezője, egyik támogatója.

Szavai szerint kétszer is őszre kellett halasztani a rendezvényt, hiszen a világjárvány miatt a korlátozások az év második évszakára nem adtak rá lehetőséget. Két esztendeje az erdélyi származású Tamás Gábor, tavaly ősszel pedig Homonyik Sándor és az őt kísérő lányok bűvölték el a közönséget zenei játékukkal.

Idén ismét tavasszal tudták megtartani a hangversenyt, amelyen Vadkerti Imre és barátai előadhatták a Remény című akusztikus koncertjüket.

– Magasra tettük a lécet megint, hiszen az előadóművészek csodát varázsoltak a templomunkba – fogalmazott Pásztor István. – Már most három leendő előadó neve merül fel, s 2023 januárjára válik véglegessé, ki lesz a következő fellépő. Vadkerti Imrével is az első e-mailt múlt év január 17-én váltottuk, s rögzítettük az időpontot. Örülök, hogy közös munkánk a tizennegyedik évet érte meg. Köszönöm a meghívókon olvasható támogatóknak és azoknak is, akik ugyan nem olvashatók rajta, de a háttérből segítették a ­munkámat.