Az ünnepélyes megnyitó után a Mátrai betyárok tartanak bemutatót, majd a Bab társulat szórakoztatja a gyerekeket. Fél 12-től a Debreczeni Arany-Keresztes Lovagok vonulnak fel, majd a Manócska társulat ad műsort. A délután a helyszínre érkezők sem unatkoznak majd, mivel a hagyományőrző vitézek megismétlik produkcióikat, fél háromtól pedig zoknicsatát szerveznek a gyerekeknek.

A nap folyamán mászófal, népi játszótér, korongozás, bőrdíszműves foglalkozás színesítik a programokat. A siroki asszonyok most is sütnek mackot – burgonyaalapú süteményt –, és szalonnasütésre is lehetőség nyílik az erre kijelölt helyen.

– Élményekkel teli, igazi családi programnak szánjuk az idei várnapot – fogalmazott a község vezetője. Hozzátette, a faluban is várják már a programot.