Idén leginkább a közepes, 3 kilogramm körüli halak akadtak a horogra – foglalta össze Tóth Gábor egyesületi elnök. A nevezett hét, egyenként két fős csapat közül az első helyet Csirke Gergő és Osztafi András érte el,

ők 18 harcsát fogtak összesen 47,9 kilogramm súllyal.

A második helyezett a Kovács György és Szilágyi Zoltán alkotta kettős volt. Ők 9 halat emeltek ki a vízből 27,2 kilogrammos összfogás mellett. A dobogó harmadik fokára Buborék László és Véniss Péter állhatott fel. Náluk 6 harcsa akadt horogra, halaikból összesen 20,37 kilogrammot mértek a mérlegen.

Az övék lett a legnagyobb, versenyben kifogott harcsa is 8,7 kilogrammos súllyal.

A díjak

Forrás: HMH

A csapatok oklevelet, serleget és a helyi horgászboltban beváltható utalványt kaptak. Két nevezett csapat nem fogott semmit, de ők is elégedetten távoztak. Csapatonként négy botot lehetett használni, a fogási módszerben nem volt megkötés, lehetett kuttyogtatni és pergetni is. Szektoron belül még a csónakhasználat is szabad volt – mondta el Tóth Gábor.