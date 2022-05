Az egynyári virágokat és muskátlikat kiállító standnál is nagy volt a sürgés, illetve sokan érdeklődtek a különleges portékák iránt is. A vásárlók közül sokan keresték a ritka, szokatlan kinézetű növényeket is. Kapcsolódott még a kiállításhoz a helyi és környékbeli kézművesek kínálata, az ő termékeiket szintén meg lehetett vásárolni, kerámiákat és vászontáskákat egyaránt. Az eseményen nem csak a növénykedvelőknek kedveztek, ugyanis füstölt árukat, sajtot és mezőgazdasági gépeket is árusítottak.

A vevők tombolasorsoláson is kipróbálhatták szerencséjüket. Gulyás Katalin kiemelte, hogy ebben az évben is meghirdették a kiskertépítő versenyt az óvodások számára, melynek egy-egy virágcserépben elkészített alkotásait a városháza előtti árkádokban állították ki, ezek mellett újdonságként papírvirágból készült alkotásokat a Hatvany Lajos Múzeumban mutatták be.