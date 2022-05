Torák Róbert Krisztián, az Északi Agrárszakképzési Centrum (ÉASZC) Pétervásárai Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium diákja országos első helyezést ért el a Szakma Sztár Fesztiválon a mezőgazdasági gépész Szakma Kiváló Tanulója Versenyen. A versenybizottság külön dicséretét is megkapta kiemelkedő szóbeli feleletéért – osztotta meg a hírt közösségi oldalán Horváth László, a térség országgyűlési képviselője.

Bejegyzésében azt írta: – A pétervásárai mezőgazdasági technikum diákjai sokszor szereztek már nekünk óriási sikereket, de ilyen még nem volt. Szívből gratulálok a kiemelkedő teljesítményhez! Ez az eredmény arról is tanúskodik, milyen kiváló oktatók és pedagógusok dolgoznak a pétervásárai intézményben. Tisztelettel köszönöm elkötelezett munkájukat, amihez további jó egészséget, erőt kívánok! Hiszünk abban, hogy a munkának, s különösen a szakmunkának van jövője hazánkban! – fogalmazott a honatya.



A Szakma Sztár Fesztivált tizenötödször rendezték meg április 25. és 27. között. A megnyitón Orbán Viktor miniszterelnök kijelentette:

akinek tudása van, akinek szakmája van, és akinek van kellő bátorsága, hogy mindezt felhasználja, annak nincs mitől tartania a nehezebb időkben sem.

Orbán Viktor hozzátette, az elmúlt időszakban kiterjesztették a duális képzést, életszerűbbé tették a képzési formákat, létrehozták a szakképzési centrumokat és a szakmunkás hallgatók ösztöndíjrendszerét, s komoly lépéseket tettek a digitalizáció irányába is. A kormány pedig ingyenesen biztosítja az első két szakma vagy szakképesítés megszerzését.

Az Északi ASZC Pétervásárai Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója, Asztalos Anna azt hangsúlyozta, hogy az intézmény már hat évtizede áll a térség lakóinak szolgálatában, azóta oktatják a mezőgazdaságigépész-szakmát is. Nagyon büszkék a diákjuk teljesítményére, hiszen a versenyen az ország legjobbjai mérhetik össze tudásukat. A felkészítő tanárait, Bolla Lászlót, Balázs Tibort, Bíró Istvánt, Tóth Csabát és Tóth Ervint is dicséret illeti.