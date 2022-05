– Ahol most állunk, azt a helyet valószínű több tízezer emberi ismerheti. Ennek a csomópontnak a hátrányait közvetlenül a Kiasszony és Baktai úton lakók szenvedik el minden nap, minden egyes órájában. A hangzavar állandó, a rossz utakon száguldozó kamionok és autók egy percig sem kímélik az itt élőket. Sokan ígérték már, hogy kézbe veszik az ügyet, mégsem történt semmi – mondta a helyszínen Domán Dániel, aki a hetes választókörzet független jelöltjeként indul az időközi önkormányzati választásokon.

– A gépjárművek száma rendkívül megemelkedett az évek alatt, és ezt ezek a régi utak már nem bírják el. Egerbakta felől is jelentős a forgalom, és több ezer autó kerüli a négysávoson kialakuló dugókat. Kihasználják azt, hogy pár percet nyerhetnek ha a Baktai és a Csokonai utak felé száguldanak – fogalmazott. Kiemelte, a közelben van ugyan egy fix sebességmérő, amely próbálná lassítani a forgalmat, de az semmit sem ér. Az autósok ugyanis utána rögtön felgyorsítanak.

– Veszélyeztetve más autósokat, bicikliseket és főleg a gyalogosokat, ugyanis egyetlen átkelőhely sem biztosított a környéken. Vasárnaponként a Kisasszony piacra rengetegen érkeznek, aki járt már erre, az tudja, hogy mekkora a káosz. Sajnos efelett évek óta szemet huny a városvezetés, pedig más városrészekben állandóan van valami felújítás. Ideje lenne már, hogy a Hajdúhegy és a Károlyváros problémái is a tárgyalóasztalra kerüljenek. Nyilván nehezíti a dolgot, hogy a Kisasszony utca – azaz a 24-es főút - állami tulajdonban van, azonban nem kellene, hogy ez akadály legyen, csak a megfelelő szereplőkkel kellene tárgyalásokat kezdeményezni. Remélhetőleg az illetékesek végre kinyitják a szemüket, de ha ez lassan megy, akkor én segítek felgyorsítani: mi nem csak beszélgettünk róla, hanem dolgoztunk is vele. Többször esett már szó körforgalmak létesítéséről, így hát elkészítettünk egy tervet azért, hogy a forgalomcsillapítás, a normális közlekedési kultúra, és főleg az itt élők jobb életkörülményei végre megvalósuljanak – emelte ki. Mint mondta, a tervezett körforgalom ezeket mind előidézheti, és előremutató fejlesztés történne a körzetben.

– Számos városban, ahol csak lehet, a körforgalmakat részesítik előnyben a lámpás kereszteződések helyett. Felvetődik az is, hogy az évek alatt természeténél fogva kialakult parkolóhelyeket szabályozzuk-e valahogy, hiszen csak két sáv használható most is. Esetleg szó lehet arról is, hogy felülvizsgáljuk a buszmenetrendeket, új buszmegállót létesítsünk a piac vagy éppen a temető miatt. Itt arra is gondolok, hogy a 17-es busz megszüntetése egy hiba lehetett. Hosszú évek óta tartó, alapvető infrastrukturális hibákat kell kijavítanunk, csak ezek után lehet Eger közlekedését fejleszteni. Ennek pedig itt, a Hajdúhegy és a Károlyváros körzetben kell kezdődnie – húzta alá.