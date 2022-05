– Az alapítványunk által üzemeltetett Egyedülálló Szülők Klubjával előadást szerveztünk, ahol Süveges Gergő bemutatta az Apakulcs című könyvét, s az esthez a könyvtár adott helyet – mondta Somogyi Mónika. Ekkor fogalmazódott meg bennük, hogy összekapcsolják a programjaikat a bibliotéka gyönyörű helyszínével.

Vas Gábor Tamás, a Bródy könyvtár igazgatási igazgatóhelyettese ismertette, hogy februártól az egyedülálló szülő kártyával rendelkezőknek ötven százalékos beiratkozási kedvezményt biztosítanak.

A most aláírt dokumentum segítségével formális keretek között is megvalósul egy szorosabb összefogás. A könyvtár a jövőben helyszínt teremt az alapítvány rendezvényeinek. Arra is lehetőség nyílik, hogy becsatlakozhassanak a bibliotéka programjaiba, s közös workshopok szervezését is kilátásba helyezték.