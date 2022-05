Információink szerint Nahóczki László, aki két héttel ezelőtt mondott le a település alpolgármesteri tisztségéről az Egererdő Zrt. egri erdészetének vezetői pozíciójából is távozott. Az erdészeti társaság arról adott hírt egy héttel ezelőtt, hogy belső vizsgálatot indít a Margit-forrásnál történtekkel kapcsolatban.

Most érdeklődésünkre arról tájékoztatott Vigh Ilona kommunikációs és közjóléti vezető, hogy a belső vizsgálat a hatósági vizsgálatokkal együtt még folyamatban van.

– Nahóczki László közleményünk kiadása után, május 9-én maga kezdeményezte munkaviszonyának megszüntetését. Az Egri Erdészet vezetését Komáromi Róbert erdőmérnök kollégánk vette át, aki a Felsőtárkányi Erdészet ágazatvezetőjeként eddig is társaságunknál dolgozott – közölte. A fentiekről Nahóczki Lászlónál is érdeklődtünk, ám mindeddig nem érkezett válasz kérdésünkre.

Mint ahogy arról már beszámoltunk, a Szarvaskő mellett található forrás vizét egy csőrendszerrel egy magántelken ásott medencékbe vezette valaki, a helyiek szerint az alpolgármester alakított ki pisztrángtelepet ott. Azt követően, hogy erről képek kerültek fel egy helyi Facebook-csoportba, a csövek eltűntek, majd a medencéket is kiürítette valaki. Az esetről az országos sajtó is beszámolt. A csövek egyébként a településen tavaly futó szennyvízberuházásból maradtak meg, s sokáig használatlanul álltak a településen. A hiányuk azonban sokaknak feltűnt. Az ügy kirobbanása előtt, március 25-én teremtésvédelmi nap alkalmából az egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola egyik tizedikes osztálya három Szarvaskőhöz közeli forrás környékét is megtisztította, járhatóvá tette az Egererdő útmutatásával.