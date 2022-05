Befejeződött a tóparti körút burkolatának felújítása mindkét oldalon, adta hírül Holló László polgármester. Úgy fogalmazott, a markazi oldalon az elmúlt évek javítgatása ellenére is járhatatlanná vált az út. Most a kátyúk eltüntetése után tizenöt centiméter zúzottkő burkolattal látták el a felületét, s az utat ki is szélesítettek. A polgármester kiemelte, a korszerűsítés nemcsak az ott élők és a nyaralótulajdonosok kényelmét szolgálja, de a falu idegenforgalmát is segíti.