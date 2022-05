Szűkebb hazánk alapfokú oktatási intézményeire is igaz, hogy egyre több az idős, nyugdíj előtt álló pedagógus. Főként a természettudományos tantárgyakat – fizika, kémia, matematika, földrajz, biológia – tanító szakemberekből van már most hiány. A pótlásuk, a helyettesítésük egyáltalán nem egyszerű az oktatási intézményekben.

A napokban látott napvilágot az a statisztikai adat, hogy ebben az esztendőben is nagyon kevesen jelentkeztek fizika és kémia szakra a felsőoktatásba. A jelenlegi helyzetről és az okokról érdeklődtünk.

Pétervásárán a Tamási Áron Általános Iskolában minden feltétel adott a korszerű oktatáshoz. Az intézményt több százmillió forintból újították fel, bővítették az elmúlt években. Ebbe az tanintézetbe jár nemcsak a városban, hanem a környék községeiben élő tanulók zöme. A tanárok közül sokan készülnek nyugdíjba, az utánpótlásuk bizony nem egyszerű dolog.

Braun Péter, az iskola igazgatója érdeklődésünkre elmondta, a negyven pedagógusból idén négyen köszönnek el, és kezdik el nyugdíjas éveiket, főként alsó tagozatos tanítók, s ez a folyamat folytatódik az elkövetkező években. A matematika oktatását már most is óraadó szaktanár segítségével tudják megoldani, a fizikaórákat pedig egy fiatal pedagógus tartja meg, aki ugyan nem ezen a szakon végzett, de kellően motivált a feladatra. Fizikaszakos tanár évek óta nincs az iskolában. Jobb valamivel a helyzet kémiából.

– Négy olyan kolléga is van, aki ezen a szakirányon szerzett diplomát. A földrajz- és a biológiaórákat is szakos tanár tanítja. Énekszakos pedagógust viszont évek óta nem találunk – jelezte lapunknak az intézmény vezetője. – Érzékelhetően idősödik a tantestület, de szerencsére nálunk fiatalokból sincs hiány. Ez országos tendencia, sajnos.

Köves Gyula, az Egri Kemény Ferenc Sportiskola és Általános Iskolában már elég régóta, 1984 óta tanít fizikát a hetedik, nyolcadik osztályosoknak, heti tizennégy órában. Több évtizedes pályafutása alatt rengeteg tapasztalatot szerzett, és ő is érzékeli azt a folyamatot, ami jelenleg országosan jellemző.

Arra a kérdésre, hogy miért egyre kevésbé vonzó a fizika-, illetve kémiaszakos tanári pálya, válasza is van.

– Az a helyzet, hogy most is sok olyan tehetséges diák van, aki jobban érdeklődik természettudományok és a reáltantárgyak iránt – jelentette ki az oktató. – Ilyen a matematika, a fizika, a kémia. Amikor a pályaválasztásra terelődik a szó, jól látható, hogy ezeken a területeken manapság sokkal vonzóbb lehetőségek is adódnak a továbbtanulás során, mint a tanári pálya. Ha valaki mégis ezekből szerez tanári diplomát, azt tárt karokkal, s ami talán a legfontosabb lehet, jóval magasabb fizetésekkel csábítják az élet más helyeire. A nagyobb városokban, továbbá a jónevű iskolákban talán nem olyan égető a szakos tanárhiány, azonban vidéken már komoly problémát jelenthet, hogy egyre kevesebben vannak. A változás a tanári pálya presztízsének növelésével érhető el.

Minden harmadik iskolában komoly gond napjainkban az utánpótlás - A jobble.hu népszerű álláskereső portálon az első kattintásra 172 fizika és bármely szakos álláshirdetést találtunk. Rengeteg iskola keres kémia-, matematika-, informatikaszakos pedagógusokat. A közoktatásban évek óta kongatják a vészharangot. Minden második-harmadik intézményben már most sincs elég kémia- vagy fizikatanár. A helyzet várhatóan csak rosszabb lesz. A természetudományos oktatásért Szabó Szabolcs emlékére alapított szervezet elnöke, Holtzer Péter úgy nyilatkozott, évente több mint kétszer annyi kémiát, fizikát, biológiát vagy földrajzot oktató szaktanár éri el a nyugdíjkorhatárt, mint ahány hallgató kezdi meg a tanulmányait e tanári szakok valamelyikén Magyarországon, s az utóbbiaknak is csak kisebb részéből lesz végül tanár. Ha a tendencia így folytatódik, tíz–tizenöt év múlva nem lesz, aki kémiát tanítson a gyerekeinknek.