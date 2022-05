A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján 2022-ben rekordbevételre lehet számítani a magyar szállodákban – közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség. Az előfoglalási adatok és a tendenciák alapján a turisztikai ágazat idén már megközelíti a 2019-es év teljesítményét, a szálláshelyek telt házzal üzemeltek a húsvéti hosszú hétvégén, és pünkösdkor is ez várható.

Az idén rekordárbevétel, minden eddigit, az eddigi rekord 2019. évit is meghaladó vendégszám várható a hazai szállodákban. Az összesített turisztikai forgalom az év végéig meghaladhatja a 37 millió vendégéjszakát, ami 25 százalékkal több, mint 2021-ben.

Megnéztük, megyénk szállásadóinál mit várnak a pünkösdtől és az előttünk álló nyári hónapoktól

Virág Tamás egri apartmanos igen jó szezonkezdetről beszélt, a jövő hét végén is telt házzal üzemelnek majd. Elmondta, hogy többnyire belföldi vendégeik lesznek, de érkeznek lengyelek is, a nagy részük családdal jön pihenni a megyeszékhelyre. A kempingjükbe is van néhány foglalás, de oda többeket várnak még. – A júniusi hétvégék már tele vannak, júliusra és augusztusra is gyarapodnak a foglalások – tekintett előre.

Az egerszalóki Saliris Resort Spa & Konferencia Hotel értékesítési és marketingvezetője is hasonlóan nyilatkozott. Répási Ferenc elmondta, pünkösdre már megteltek, külön extra programmal nem, de változatos ételkínálattal készülnek majd. – Kilencven százalékban magyarok érkeznek hozzánk.

A június is jónak tűnik már, a júliusi foglalásszám viszont egyelőre gyengébb, mint tavaly, mégis bizakodunk – hangsúlyozta.

A megyeszékhelyen kívül a Tisza-tó környéke is népszerű. A poroszlói Herczeg Udvarház huszonöt szobája és négy apartmanja sem lesz üres. Lakatos Lili recepciós azt mondta lapunk érdeklődésére, ezeknek a helyeknek a többségét egy társaság bérelte ki, akikkel már tavaly nyár óta leveleztek. – Ilyen szempontból az idei ünnep különleges, de egyébként sem panaszkodhatunk a pünkösdhétvégékre. Már a húsvéti ünnep is telt házat hozott, ahogy a jövő hétvége is, sőt elkezdenek betelni a hétköznapok is. Most még a június és a július tűnik lazábbnak, vannak még szabad helyek, így volt ez tavaly ilyenkor is. Reménykedünk azonban abban, hogy idén is megtöltik az udvarházat a vendégek – részletezte lapunk kérdésére.

Kedvelt úti cél a Mátra is, a mátrafüredi Avar Hotelbe sem lehet már a következő hét utolsó napjaira foglalni. A pünkösdi Avarságnak nevezett csomagban a vendégeknek köszöntőital jár, borkóstolóval, szaunafeltöltéssel és több programmal is kedveskednek.