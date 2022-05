Megérkeztek a gyurgyalag madarak. Egy nagyon szép fotogén nyúl is fotózkodott. Feldebrői kedves gólyánk is táplálékot keresett - írta portálunknak Lapis Lajos, hűséges olvasónk, aki több saját készítésű fotót is mellékelt a szerkesztőségünkhöz eljuttatott leveléhez.

Forrás: Lapis Lajos

