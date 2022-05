– Az MSZP nem indít jelöltet az egri időközi választásokon és nem is támogat egy jelöltet sem. Ezt már taggyűlésünkön korábban tisztáztuk. Meglepetten láttuk, hogy Vermes Ádám, a DK és a Jobbik jelöltjének plakátján pártunk logója szerepel, mintha támogatnánk a jelöltet – közölte portálunkkal Mirkóczki Zita, az MSZP egri szervezetének elnöke, akit azért kerestünk meg, mert portálunk információi szerint több párt is úgy került a plakátra, hogy azt nem hagyta jóvá sem a helyi, sem az országos vezetésük.

– Mi demokratikus párt vagyunk, ha támogatunk egy jelöltet akkor minimum bemutatjuk a taggyűlésen. Olyan nálunk nincs, hogy egy másik párt vagy az országos vezetés leszól, hogy kit kell támogatni, ez egy döntési folyamat házon belül. A logó-ügyet már jeleztük az országos vezetésnek is. Úgy tudom, hogy folyamatban van a plakát javítása, az MSZP támogatottság eltávolítása Vermes Ádám mögül – tette hozzá Mirkóczki Zita. Kiemelte azt is, hogy a nem túl szerencsés esettől függetlenül természetesen a jövőben is örömmel dolgoznak együtt a többi ellenzéki párttal a város és az ország érdekében.

Jánosi Zoltánt, a Momentum egri szervezetének vezetőjét is megkérdeztük, ők is hasonlóképpen jártak.

– A Momentum Mozgalom nem állít és nem támogat jelöltet az egri időközi választáson – fogalmazott Jánosi Zoltán.

Szerdára a Párbeszéd logója is lekerült a plakátról, már csak az LMP-t jelölték meg mint támogató szervezetet. Vermes Ádámnál is érdeklődtünk a fentiekről. Amint válaszol, természetesen közöljük.