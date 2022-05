A család – és gyermekjóléti szolgáltatások aktuális kérdéseit ismertették azon a szakmai napon, melyet a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Család- és Gyermekjóléti Központja szervezett a heves megyében dolgozó szakemberek számára. Köszöntőjében Horváth Richárd, Hatvan polgármestere kiemelte, hogy az elmúlt két év pandémiás időszakában voltak olyan személyek és szervezetek, akik és amelyek sokkal többet tettek, mint ami várható volt tőlük, s ilyen volt a család-és gyermekvédelemben dolgozó szakemberek példamutató helytállása.

Tóth Zoltán, a hatvani Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője a sikeres segítő hivatás három alappillérérét összefoglalva elmondta, hogy a hivatástudat, a célok azonosítása és tudás nélkül nehezen lehet sikeresen elvégezni a feladataikat. A szakember megemlékezett a két világháború közti időszakban Hatvanban evangélikus lelkészként működő Sztehlo Gábor alakjáról és a háború alatt gyermekek életét mentő tevékenységéről.

Szalatnai Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatalának vezetője tájékoztatójában a Magyarországon való tartózkodás jogcímeivel és a menedékesként igényelhető támogatásokkal kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az ukrajnai háborús helyzet elől menekülő embereket a törvény szerint menedékes jogi státusz illeti meg.

Heves megyében, illetve a hatvani járás területén is nagyobb tömegben már február végén és március elején már sokan jelentek meg. Köztük nagyon sokan egy szál kabátban, csomagok és papírok nélkül menekültek az országhatáron át, s az ő esetükben is rendezni kell az itt tartózkodásuk jogosultságát. Speciális esetként jelentkezett ugyanakkor, hogy várandós asszonyok, vagy gyerekek, fiatalkorúak, is megjelentek, akik egyedül, felnőtt kísérete nélkül érkeztek és semmilyen hivatalos dokumentummal nem rendelkeztek, őket is ideiglenes védelemben részesíti a magyar állam.

A hatvani járással kapcsolatban jellemzően azt is meg lehetett állapítani, hogy sokan már eleve ukrán és magyar kettős állampolgársággal rendelkezve érkeztek a térségbe, illetve már a térség gyáraiban huzamosabb ideje itt dolgozó családfenntartókhoz csatlakoztak rokonaik. A Magyarországon tartózkodás jogszerűvé tételéhez a járási hivatalok is segítséget tudnak nyújtani, ugyanakkor Budapesten a Puskás Ferenc Stadion melletti BOK Sportcsarnokban állítottak fel egy olyan központot, ahol minden segítséget meg tudnak adni a háború elől elmenekült embereknek. A hivatalvezető hozzátette, a hozzánk menekült gyerekek számára ugyanúgy van tankötelezettség, s a hatvani járásban is van olyan iskola, ahol dolgozik ukrán származású tanár, így a magyar nyelvet egyáltalán nem beszélő gyerekek sem kerülnek hátrányba. A felnőttek esetében a státuszuk rendezését követően azok, akik nem tudnak esetleg elhelyezkedni, bár erre szinte alig van példa, jogosultak létfenntartási támogatást igényelni.

Minden jótettre szükség van - Jeney Ottó apci családsegítő maga is a kárpátaljai területről származik. A háborús krízis kitörésekor személyesen volt többször tolmácsolni különböző határátkelőknél, s azóta is a megye több járásában tartja a kapcsolatot az Ukrajnából érkezettekkel. Mint kiemelte, nagyon sokan az otthonaikból elmenekültek közül a mai napig sokkos állapotban vannak és nagyon nehezen szokják meg azt az élethelyzetet, amibe belekerültek. A Magyarországon tartózkodó menekültek számára a nyelvi nehézségeken túl az egyik legnehezebb az Ukrajnában maradt rokonokkal a kapcsolattartás. Sajnos ez utóbbi azok számára szinte lehetetlen, akik a kelet-ukrajnai, donyecki területekről érkeztek Heves megyébe, de vannak köztük, akik a háború eddigi legvéresebb és legtöbb kárt elszenvedő helyszínéről, Mariupolból jöttek. Jeney Ottó elmondta, az általa látogatott családok számára nyári ruhákból kezdenek most gyűjtésbe, ugyanis ők még hidegben lépték át a határt, s nem hoztak magukkal a melegebb szezonra való textíliákat.