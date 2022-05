A Deák Ferenc utca május közepén teljes szélességében megújult a városban. A munkálatok két napon át tartottak, és két szakaszban valósították meg az aszfaltozást.

A városvezetés folyamatos útfelújításokat tervez ezután is, mindemellett a Terület- és Településfejlesztési Program forrásaiból kerékpárutakat építenek a település belterületén. Azok részben az egészséges testmozgást, részben a gyermekek, valamint az idősek védelmét is szolgálják. Mindemellett új fedett autóbusz-megállók is létesültek a közelmúltban.