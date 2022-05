Május 20-22 között rendezik meg Gyöngyösön a Mátrai Bornapokat - tudtuk meg Gyöngyös város hivatalos oldaláról.

Pénteken Fenyő Miklós, a Bagossy Brothers Company és a Blahalouisiana lép fel, mellettük Kocsis Tibor, Singh Viki és Buch Tibor is színpadra lép majd, zenél a Pablo & The Escobars, a Felső Tízezer és Lugosi Dániel, és egy fiatal helyi lemezlovas, Soldier is szórakoztatja majd a közönséget.

Helyi csoportok közül a Vidróczki Néptáncegyüttes, a Tomory Gábor Néptánciskola, a Sound of Spirit Énekegyüttes és a BlackJam! is a fellépők között szerepel. A gyerekek szórakoztatásáról s a BumBum zenekar gondoskodik majd.

A rendezvény hétvégéjén a gyöngyösi önkormányzat vendégeként Losonc, Kézdivásárhely, Lendva, Melnik és Lodygowice delegációi érkeznek Gyöngyösre az Európai Unió által támogatott Europe for Citizens program keretében.

A küldöttségeket vezető polgármestereket a színpadon köszöntik majd, és ugyancsak a színpadon hirdetik ki a városbor-választás és a borvidéki borverseny eredményeit.

A bornapokon idén is a legjobb mátrai pincészetek kínálják majd boraikat, lesz kézműves kirakodóvásár, vidámpark, gasztroudvar, és egyéb kiegészítő programok várják majd a résztvevőket. A részletes programok Gyöngyös város hivatalos oldalán találhatóak.