A térségben viszonylag csendesen telt a munka ünnepe. Üde kivételt csak a járási székhely jelentett: a város szívében megrendezett majális – a szervezők szándékainak megfelelően – valóban minden korosztálynak felhőtlen kikapcsolódást jelentett.

– Örömmel vagyok itt, két iskolás fiammal, illetve a férjem is itt bóklászik a tömegben valahol – mondta a Hírlap kérdésére Varga Béláné Erika, aki Mezőkövesdről ruccant át ide, ahol szülei is laknak. Szerinte az időjárás is úgy akarta, hogy minden flottul menjen, neki pedig külön öröm, hogy gyerekei már kora reggel felköszöntötték egy csokor virággal anyák napja alkalmából.

Az idei majálist két év szünetet követően rendezte meg a Füzesabonyi Média Nonprofit Kft., amely a város vezetésével közösen fogalmazta meg azt a célt, hogy olyan programfolyamot állítsanak össze, amelyben minden korosztály megtalálja a maga szórakozását. Részt vett a rendezvényen és köszöntötte a megjelenteket a város polgármestere, Nagy Csaba. A városvezető üdvözlő szavai után Báder Ernő és zenekara szórakoztatta a kilátogató vendégeket.

S, hogy mi mindennel tölthették idejüket a majálisozók? A legfiatalabbak körhintákon, az ugrálóvárban szórakozhattak, vagy költekezésre vehették rá szüleiket a játékárusok sátrainál, fagyisnál vagy a vattacukorárusnál. A programok között helyet kapott a gasztronómia, délután pedig minden korosztály találhatott magának való zenei programot. Egyebek között a gyermekek nagy kedvence, az Alma együttes nyitotta meg a műsorfolyamot, amit este a mulatós zene méltán népszerű együttese, a 3+2 zárt.

A népszerű 3+2 zenekar itt is sikert aratott

Forrás: fuzeshirek.hu

A kertbarátok most is ott voltak – A település egyik legaktívabb civil szervezete a Füzesabonyi Kertbarát Kör. Mint mindig, most is lelkesen készültünk, és nagy létszámmal vettünk részt a városi majálison. Már kora reggel szépen feldíszített sátrat állítottunk, hogy az egész napos programot zavartalanul élvezhessük. A rendezvény ideje alatt a helyszínen főzött magyaros pörkölt, tésztával és savanyú uborkával volt az ebéd. Nagyon tetszett az Alma együttes, az unokák örömmel kapcsolódtak be az interaktív koncertbe. Rengeteg játékárus volt a helyszínen, ugrálóvár, és különféle sürgők várták a gyerekeket. Az azért elszomorító, hogy igen borsos áron vehették ezeket igénybe a gyerekek. Az esti órákban a 3+2 zenekarral énekeltük a régi slágereket, nagyon kellemes napot töltött együtt a csapat – nyilatkozta portálunknak Nagy László elnök.

A hatodik alkalommal megrendezett főzőversenyre ezúttal pontosan egy tucat csapat nevezett. A zsűri döntése alapján az első helyet a Főkolompos – Marhafanok csapata nyerte, amely a szürke marha színe-java fülével, erdei gombákkal és házi burgonyafánkkal elnevezésű ételükkel tarolt. Díjukat az Európa Pont szervezete ajánlotta föl, amely a rendezvényen is jelen volt sátrukkal, kvízjátékaikkal. Második helyen végzett a Füzesabonyi Rászorultakért Alapítvány, amely Tüzes-Füzes füstölt csülkös babgulyásával vette le a zsűrit a lábáról. Mindemellett megnyerte a különdíjat is – a hatvanezer forint értékű vacsorameghívást a budapesti Taiwan Étterembe. A bronzérmet Kovács Laci és csapata nyerte, sült tarjájukkal.

A zenés műsorokat Báder Ernő és zenekara nyitotta

Forrás: fuzeshirek.hu