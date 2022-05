Ebben az évben lesz harminc éve annak, hogy a hatvani mozgássérültek úgy döntöttek, a korábbi megyei szervezetről leválva önállósodnak. Egyesületük azért alakult meg, mert a sors és a tapasztalat azt diktálta, hatékonyabban tudnak úgy működni, ha maguk veszik kezükbe az ügyeik intézését. Ráadásul az egri rendezvények távolságban messze voltak tőlük, s mivel mozgássérült emberekről van szó, ez sem volt mellékes. Így a kézenfekvőbb utat választották – így foglalta össze a kezdeteket Nagyné Siraky Szilvia, a Hatvan Város és Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesületének titkára, aki egyben az Észak-Magyarországi Sclerosis Multiplex Egyesület elnöke is. A hatvaniakat, illetve a járásban élőket felkaroló civil szervezete életében nagy hír, hogy nemrég új helyre, a Radnóti tér 2/A. alá, a volt cukorgyári terület egyik épületébe költözött.

– Nagyon nagy szükségünk volt már tágasabb irodákra, hiszen mi nemcsak Hatvan város és a járás tizenkét településének mozgáskorlátozott embereivel foglalkozunk, hanem Pest és Nógrád megyéből is sokan fordulnak hozzánk – mondta Nagyné Siraky Szilvia. Kiemelte, ők nemcsak egy hagyományos értelemben vett egyesület, hanem érdekképviseletet is ellátnak. Így jogi tanácsokat is adnak, és nagyon sok hozzájuk fordulónak segítenek ügyes-bajos dolgaik intézésében. Az egyesületnek ezer tagja van, de ennél sokkal több emberrel foglalkoznak.

Az egyik speciális szolgáltatás, melyet végeznek, az az orvosi segédeszközök kölcsönzése. Nincs a környéken más olyan intézmény vagy szervezet, ami ezzel foglalkozna. Olyan rászorulókon tudnak segíteni, akiknek lehet, hogy csak néhány napra, vagy pár hétre kell például egy kerekesszék, akkor ez náluk elérhető.

A pandémiás időszakban az orvosi eszközök ellátása is akadozott. Hiába írtak fel valakinek egy kerekes széket, ha nem tudta kiváltani, ilyenkor hozzánk fordult segítségért, s mi akár három vagy hat hónapra is tudtunk kölcsönözni – tette hozzá Nagyné Siraky Szilvia.

Az új telephelyükön nemrég már ki tudtak alakítani egy speciális terápiás szobát, ahol egy közel egymillió forintért vásárolt masszázsfotelt is el tudtak helyezni, a tagok számára most már ez is rendelkezésre áll. Új szolgáltatásként pedig bevezették, hogy önköltségi áron ruhákat javítanak. Ezt az indokolja, hogy egyrészt alig lehet már Hatvanban varrónőt találni, másrészt rokkantellátásban vagy nyugdíjban részesülő tagjaik alacsony jövedelműek, így nem tudják megfizetni a drágán dolgozó műhelyek árait.

Az egyesület a hivatalos ügyek intézésében is sokat tud tenni a segítségre szorulókért. Jó kapcsolatokat ápolnak a kormányhivatal kirendeltségével, s mivel akkreditált foglalkoztató szervezetnek számítanak is, így nincs olyan ügy, amelyben ne lennének naprakészek. Az egyesület tíz dolgozónak ad munkát, ők a programok szervezésétől az adminisztratív teendőkig mindent ellátnak. Informatikusuk is van, ő is mozgáskorlátozott, aki a számítógépek vagy speciális tartozékok, mint például a szemmel irányítható egér használatában is tudnak segíteni. Emellett a belső és külső kommunikáció csatornáit, közösségimédia-felületeket szerkeszti.

Az egyik legnehezebb ellátott feladata az egyesületnek a sorstársi tanácsadás és az, hogy lelkiekben tudják támogatni a rokkant vagy az őket közvetlenül ápoló személyeket.

A legnehezebb az önálló életvitelre megtanítani valakit. A húszas vagy harmincas éveiben járó rokkant személyt még a családja el tudja látni, de mi történik, ha a szülők meghalnak vagy ők is segítségre szorulnak? – teszi fel a kérdést az egyesület titkára. S hozzáteszi: ezeket az élethelyzeteket is próbálják jobbá tenni.

Együttműködve a sclerosis multiplex szervezettel 2014 óta élelmiszerbank szolgáltatást is végeznek. Ez azt jelenti, hogy évente három vagy négy alkalommal tartós élelmiszereket, konzerveket, édességeket, üdítőt is tudnak kiosztani a tagjaik számára. Egy hónappal ezelőtt azonban egy új fejezet kezdődött el ebben a munkában. Az egyik, a hatvani Népkert mellett található élelmiszer áruház megkereste őket, mivel sok jót hallottak már az egyesületben folyó munkáról, s kérték, legyenek partnerek a napi szintű élelmiszermentő szolgáltatásban. Ez azt jelenti, hogy megkapják az elsősorban a napi forgalomból visszamaradt pékárut és zöldségeket, aztán azt a saját ellátotti körükben szét kell osztaniuk.

Ez jelenleg nagyon nagy kihívás, hiszen van, hogy napi két mázsa élelmiszert kapunk. Ezt kiporciózni és kiszállítani, majd mindezt részletesen dokumentálni kell, hiszen csak a rászoruló ember veheti át a csomagot – emelte ki az egyesület titkára. Hozzátette, nagyon felemelő érzés, amikor valaki azzal köszöni meg ezt, hogy azt mondja: nem is tudják, milyen jókor jöttek.



Egyre több a közös program - Az egyesület tapasztalatai szerint a pandémiás időszakban bezárkózóvá váltak az emberek, azonban most, hogy egyre több a program, és már tudnak találkozni, nagyon igénylik a közös rendezvényeket. Színházlátogatásra már el tudtak utazni, emellett már szervezik, hogy hetvenkét tagjukkal Berekfürdőre mennek egy többnapos programra, amely egyrészt egészségügyi rekreációs elemeket, másrészt közösségi aktivitásokat is tartalmaz. A nyáron szeretnének még Hajdúnánásra is ellátogatni hasonló, fürdőlátogatással egybekötött kikapcsolódásra, emellett terveznek kirándulást a gödöllői kastélyba is. Civil szervezetként a mozgáskorlátozottak egyesülete is várja az egyszázalékos felajánlásokat, melyeket május 20-ig lehet megtenni az adóbevallás beadásával. Nagyné Siraky Szilvia szerint ezek az összegek is nagyban hozzájárulnak a napi működésükhöz és a programjaik el­látásához.