Eger nem csupán egy csodálatos, vonzó hely, a megyeszékhelyen a tudományos munka több évszázados emlékeivel és a legfejlettebb „K+F+I” tevékenység jeleivel, kézzel fogható eredményeivel is találkozhatunk. Egy olyan innovatív szellemű tudásközpont, mint az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, működhetne egyfajta elefántcsonttoronyként is, éppen ezért tudatosan törekszik ennek az ellenkezőjére. Az egyetem számára nem csupán a hallgatók és a beiskolázás előtt álló középiskolás diákok fontosak, hanem az egészen fiatalok is.

A meghirdetett táborok kiváló lehetőséget jelentenek a vakáció kellemes eltöltésére, a tartalmas és kulturált szórakozásra és a maradandó közösségi élmények szerzésére, ugyanakkor sokkal többet adnak ennél. Fontos szempont, hogy az egyetem által szervezett nyári hetek elősegítsék a táborozók fizikai és szellemi képességeinek fejlődését, s ezért a programot úgy állították össze, hogy a résztvevők játszva, szakemberek segítségével sajátíthassanak el új ismereteket.

A 2022-es nyári kínálatról röviden:

Angol nyelvi tábor - Július 11-15.

2005-2009. évben születettek jelentkezését várják június 30-ig.

Sporttábor - Június 27 - Július 01.

2005-2010. évben születettek számára.

Rajz és animációs tábor - Július 4-8.

2004-2010. évben született, rajzolni szerető, kreatív gyermekek számára.

EKKE Cheer tábor – Augusztus 15-19.

A mozgást, a jókedvet és a remek hangulatot kedvelő lányok számára - jelentkezés 4 éves kortól.

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem által szervezett táborok térítési díja magában foglalja a napi háromszori étkezést és valamennyi programelem, így az esetleges „külső programok” belépőjegyének árát és az utazási költségeket is.

A színvonalas és sokrétű programok igen vonzóak az egriek és a környéken élők körében, minden napközis táborba korlátozott számban fogadják a gyermekeket, s a helyeket a jelentkezés sorrendjében töltik fel.

Az Eszterházy-táborok részletes programleírása és a jelentkezéssel kapcsolatos információk megtalálhatók az egyetem honlapján ide kattintva.