Minden gyermek szeretne tűzoltó lenni. Május utolsó vasárnapja a katasztrófavédelemnél ismét a kicsikről szól, megnyílnak előttük a tűzoltóságok kapui. Az elmúlt években a járvány miatt nem tudták fogadni a gyerkőcöket, ám most újra megismerkedhetnek a tűzoltók izgalmas életével. Több próbariasztást is tartanak, így az emeletről lecsúszó tűzoltókkal és szirénázó tűzoltóautókkal egyaránt találkozhatnak az érdeklődők. A tűzoltólaktanyák, így a hevesi is, ingyenesen, előzetes regisztráció nélkül látogathatók 10-től 16 óráig.