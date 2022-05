A sajtótájékoztatón az ötletgazda és főszervező Nagy Róbert, a Radír Reklám Kft. ügyvezetője, valamint dr. Bujdosó Zoltán, a programoknak otthont adó campus főigazgatója beszélt a nagyszabású rendezvény céljáról és lebonyolításáról.

Mint elmondták, a fő célkitűzésük az, hogy játékosan és interaktív programokon keresztül vezessék rá arra a különböző korcsoportokat, hogy most már itt az idő, mindenki a maga szintjén tegyen valamit a bolygónk érdekében. Ahogyan az elhangzott, a környezetvédelem és a környezettudatosság tanulható, a fenntarthatósági lépéseket el lehet sajátítani, az ökológiai gondolkodás kialakítható. Az esemény szlogenje a következő: Meddig várunk még?

– Tavaly augusztusban született meg a rendezvény ötlete – mondta Nagy Róbert. – Magunk sem gondoltuk, hogy az azóta eltelt hónapokban még aktuálisabbá válik a téma. Egy alig néhány hete napvilágot látott nemzetközi kutatás eredménye szerint bizony már 2025-ben tetőzni fog az üvegházhatás. A felmérés alapján az e témakörrel foglalkozó tudósok legfőbb véleménye az, hogy már nagyobb mértékben csökkenteni kellene a gázkibocsátást a Földön. Addig pedig már mindössze három évünk van.

A kutatók megerősítették, hogy akkor lenne a bolygónk a jövőben a mostani formában élhető, ha ebben az évszázadban másfél Celsius-fok lenne maximum a felmelegedés, de a tények szerint már most 1,3 foknál tartunk. Ahhoz, hogy az utódaink is megfelelő minőségű életet éljenek, mindenkinek tennie kell valamit. Nem óriási dolgokra kell gondolni. Arra például, hogy zárjuk el időben a vízcsapot, a szemetet megfelelően gyűjtsük, és így tovább.

Hangsúlyozzák, hogy az előrelépéshez össztársadalmi cselekvés kell. A fórumon a környezettudatosság fontosságát élményszerűen szeretnénk a résztvevőkben elplántálni – fejtette ki Nagy Róbert.

Nagy Róbert (balra) és dr. Bujdosó Zoltán szerint itt az idő, hogy végre mindenki a maga szintjén tegyen valamit a bolygónk védelme érdekében

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

A főszervező arról is beszélt, hogy május 13-án, pénteken, reggel nyolctól este kilenc óráig tart a programfolyam a gyöngyösi campus területén. Az általános iskolák felsőseit, a középiskolásokat, az egyetemistákat, a fiatal családokat és a felnőtteket szervezett csoportokban vezetik végig a helyszíneken, a kisiskolások buszos szállításáról is gondoskodnak.

– A központ a Való Világ című kiállítás lesz. VR-mozi révén 3D-ben látható, hogy hogyan működik egy szeméttelep, egy szennyvízcsatorna-rendszer. Lesz továbbá egy klímaváltozásról szóló film, amely bemutatja, miként változik hazánkban a környezet az átlaghőmérséklet tizedfokonkénti emelkedésével. Elektromos kerékpárral lehet majd tekerni külön akadálypályán, szó lesz emellett a fáról, mint megújuló energiaforrásról, igazi élményprogram lesz a kézzel hajtható futószalag, valamint a hulladékválogatás horgászattal, a kupak­vár­építés. Sok más esemény mellett megtekinthető lesz a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Vidra Verda busza, az Egererdő Zrt. három témakörrel készül, a Mátra Biker Egyesület critical mass jellegű kerékpáros felvonulást szervez. Az ingyenes programsort este az Alma zenekar, majd Szekeres Adrienn koncertje zárja – összegezte Nagy Róbert.

A campus célja a gyakorlatban alkalmazható tudnivalók átadása is lesz - Dr. Bujdosó Zoltán arról beszélt a sajtótájékoztatón, hogy a campuson az ilyen jellegű rendezvény nem új keletű. Intézményükben régóta honos a környezettudatos gondolkodás, ezt is jelzi, hogy 2020-ban elnyerték a Heves Megyei Klímabarát díjat. A campus a tudáshátterével ideális helyszínt biztosít, s az esemény beleillik a koncepciójukba, hogy egyre erőteljesebben jelenjenek meg Gyöngyös életében. Az egyetem munkatársai olyan változatos témákkal készülnek, amelyek segítségével a legkisebbektől az egyetemi hallgatókig és a családokig bárki a mindennapi élet gyakorlatában alkalmazható praktikákat tanulhat meg. Az egyetem intézetei révén sok érdekesség hallgatható meg a vadgazdálkodásról, az állattenyésztésről, a pénzügyi fenntarthatóságról, a fenntartható turizmusról. Jönnek kollégák Kaposvárról és Budapestről is. Nemcsak szemléletformálásra törekszenek, de az aktív életmód népszerűsítése is céljuk a Mátra vidékén. Dr. Bujdosó Zoltán bízik benne, hogy ez az esemény az egyetem többi campusán is szokássá válik.