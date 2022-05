Az együttműködésben Losonc, Lendva, Kézdivásárhyely, a cseh Melník és a lengyel Lodygowice vesz részt Gyöngyös mellett – mondta el Lénártné Benei Anikó a Gyöngyösi Várostérség Fejlesztési Kft vezetője.

Andzej Pitera a lengyel Lodygowice polgármestere megfogalmazta azt, hogy szeretnének gazdasági együttműködést is, a jó gyakorlatok eltanulása egymástól sokat jelent majd.

Hiesz György gyöngyösi polgármester elmondta a cél elsősorban egymás kultúráján keresztül megismerni egymást, de azt tervezik, hogy egymás terveit megismerve közvetlen brüsszeli pályázatokon is induljanak, hogy nagyobb térségi problémákat is meg lehessen oldani. Ez a program két éves, szeretnének gazdasági és turisztikai irányba is elmozdulni.