Elborították a virágok, a palánták a piacainkat az elmúlt héttől. Az egri piac árusai azt mondták, forgalom szempontjából idén talán ezek voltak az eddigi legerősebb napok. A ballagások, az anyák napja rengeteg vásárlót csalt az eladókhoz, sokan megvették már az első palántákat, s a kertek díszeit, az egynyári és évelő virágokat.

Szekeres Dezső a családjával húsz éve foglalkozik virágneveléssel, kertészettel. Bükkábrányból hozta-hozza színes portékáit a megyeszékhelyen élőknek. A standján napok óta pompáznak a muskátlik, begóniák, színes balkonvirágok. Két fiával és a menyeivel januárban kezdtek hozzá a virágok dugványozásához.

A tavalyihoz képest nagyjából tízszázaléknyit emelkedtek ezek a növényárak. Ebben sok minden közrejátszik.

– Sokat drágult a minőségi virágföld, a dugványok Hollandiából, Németországból érkeztek, így ezeknek is jócskán megkérték az árát – mesélte érdeklődésünkre. – Háromezer négyzetméteren neveljük a virágokat, tehát a fűtés, az öntözés, az optimális páratartalom biztosítása is egyre többe kerül. Sajnos attól tartok, hogy jövőre még drasztikusabb áremelkedésre számíthatunk leginkább a bizonytalan kimenetelű háború miatt.

Az egri László Tamásné ilyenkor átlagosan tízezer forintot szán a kerti virágok beszerzésére.

– Büdöskét, begóniát, petúniát szoktam elsősorban vásárolni. Ezek ugyanis viszonylag olcsók, két-háromszáz forint egy-egy cseréppel. Szépen díszítik a kertet és késő őszig virítanak, ha gondozom őket. A muskátlikat évek óta én teleltetem át a garázs világosabb zugában. Ahogy elnézem az árakat, ezzel mostanában jól jár az ember. Az árusoknál a legszerényebb méretű muskátli is minimum ötszáz forint, a kaspós, futó változat azonban kétezernél kezdődik. Ennyit már nem adnék érte – jegyezte meg.

Megjelentek a zöldségpalánták is. A paradicsom-paprika tövenként és fajtánként 250–400 forintba kerül, míg a zeller, a karalábé darabja 40–50 forint. Mindenféle cserepes fűszernövényt is árulnak, amelyek többsége jól érzi magát az erkélyeken, balkonokon, a meleg nyári napokon is. Ezek ára 3–500 forint.

Szeredi Miklósné egri őstermelő érdeklődésünkre elmondta, évről évre többe kerül a palánták nevelése. Idén sokat drágultak a vetőmagok is, csakúgy, mint minden más, ami a kertészkedéshez szükséges.

Ilyentájt élénk vita bontakozik ki arról, mikor érdemes kiültetni a szabadba a növényeket. Általános tanács, hogy érdemes a fagyosszentekig várni, idén május 11-től 14-ig tartanak. Azt követően már bizonyosan nem várhatók fagyok. Májusban azonban a hosszú távú meteorológiai prognózis szerint már a hajnali órákban sem kell fagyokra számítani, tehát bátran belevághatunk a kertek, az erkélyek csinosításába. A palánták is biztonsággal kiültethetők.