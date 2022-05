Második napja attól hangos az országos sajtó, hogy a Jobbik egyik vezető politikusa tavaly decemberben egy párttagoknak szóló rendezvényen megpróbálta megerőszakolni Szilágyi György alelnök élettársát. Végül – meghallva, hogy segítségért kiáltozik –, egy másik Jobbik-tag nem mentette ki a nőt a szobából.

A Borsonline úgy tudja, hogy az ügyben már megkezdődött a nyomozás. A cikkből az is kiderült, Jakab Péter maga is tudhatott a nemi erőszak kísérletéről, igaz, nem azonnal értesült párttársa botrányos viselkedéséről, de csak azért, mert – miként a Bors fogalmazott – ekkor, az egyik hivatalos beadványban rögzítettek szerint „olyan részeg volt, hogy egyik testőre sem tudta talpra állítani”.

Azt írják, hogy az ügyben eddig született dokumentumok szerint nemcsak a pártelnök rúgott be botrányosan, hanem a jelen lévő Hajnády K. Endre is, az egri Jobbik korábbi tagja, aki jelenleg az egri városháza munkatársa. Ugyanakkor az Origo már azt írja, az ügyben született hivatalos iratok azt rögzítik, hogy a bűncselekményt megelőző percekben éppen abban a szobában tartózkodott Hajnády K. Endre, ahol nem sokkal később meg akarták erőszakolni Szilágyi György élettársát. Ezért személye akár társtettesként is szóba jöhet az ügyben. Arról is írtak, hogy az áldozat ellene is etikai vizsgálatot kért a pártban.

Portálunk megkereste Hajnády K. Endrét a fentiekkel kapcsolatban.

– Az említett eseményen, magánemberként, mint meghívott vendég vettem részt. A sajtóban leírtakról nincs tudomásom, tekintettel arra, hogy az idő nagy részében nem is tartózkodtam az épületben. Nem szorultam sem egészségügyi ellátásra, az alkoholmérgezés állapota pláné nem állt fenn. Bármi, ezzel ellentétes állítás a valósággal ellentétes, épp ezért jogi lépéseket von maga után. Természetesen az eddig leírtak tekintetében is megteszem a szükséges jogi lépéseket – cáfolta a fentieket Hajnády K. Endre.