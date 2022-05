Májusban már figyeljünk a rendszeres fűnyírásra is. A fűnyíró gép vágókését úgy kell beállítani, hogy három-négy centiméter magas tarló maradjon, mert ez szükséges ahhoz, hogy a fűtövek elegendő vízben oldott tápanyagot tudjanak felvenni. Az ennél „kopaszabbra” nyírt gyep csak nehezen regenerálódik, több öntözést kíván és a napsütéses, igen meleg időben könnyen kiszárad. Az üde zöld pázsit bőséges és gyakori öntözést, gyomirtást és műtrágyázást követel. A gyomirtást speciális szelektív gyomirtóval végezzük. Májusban még sikeresen próbálkozhatunk gyeptelepítéssel, pótolhatjuk a kiszáradt foltokat, ha elegendő tápanyagot és vizet biztosítunk.

Az elnyílt hagymás virágokat május végével kiszedhetjük a földből

Ajánlatos kiültetni a legtöbb egynyári virág palántáit a gondosan előkészített ágyásokba, virágládákba. Ilyenkor kell elültetni a dália, a kánna, a kardvirág gumóit. Az elnyílt virágú gyöngyvirág töveket szintén májusban lehet tőosztással szaporítani. Ha elvirágzott a tulipán, csak a virágrészeket távolítsuk el, a zöld szára maradjon, magától is visszahúzódik. Az elnyílt és visszahúzódott hagymás virágokat május végével kiszedhetjük a földből.

A virágoskertünkbe és balkonládáinkba ültetett növények mindennapos gondozást igényelnek, napi egy-két locsolást és heti rendszeres tápoldatozást. A dézsás és a nyáron szabadban tartott szobanövényeket is elhelyezhetjük kertünkben. Ügyeljünk arra, hogy azokat, amelyek nem tűrik a tűző napsütést, árnyékosabb helyre tegyük, például fák árnyékába. A sövényeinket is ilyenkor érdemes megcsinosítani.