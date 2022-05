A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége (MSZÉSZ) 1992-ben hozta létre a Dr. Menyhárt Lajos Alapítványt azzal a céllal, hogy támogassa a tehetséges szállodai szakembereket. Az alapítvány tizenkettedik alkalommal írta ki a pályázatot.

– A szakmában ez nívós elismerés. A közönségdíj nekünk a legnagyobb kitüntetés, hiszen ezzel a vendégek jeleztek vissza nekünk, ami a legfontosabb – mondta Bartha Márk.

Arra a kérdésre, hogy szerintük mi a siker kulcsa, azt válaszolta, a feleségével úgy gondolják, hogy a foglalkozásukban fontos az újszerű gondolkodásmód, a humánus hozzá­állás.

– Amit mi képviselünk, az családbarát szemlélet, megbízható munkahely – emelte ki Bartha Márk. – A munkavállalók nem nekünk dolgoznak, hanem velünk. Szeretnénk, ha a harminc év alattiak, a pályakezdők megtalálnák a számításaikat a vendéglátásban, ha tisztában lennének azzal, hogy ők is megvalósíthatják az álmaikat. Mi segíteni is szeretnénk őket ebben, nem csupán azokat, akik nálunk dolgoznak, de ismeretlenül is örömmel nyújtunk segítő jobbot.

Mint arról már írtunk, a fiatal pár az elsők között volt a megyeszékhelyen, akik az orosz–ukrán háború kirobbanásakor adományokat szállítottak a határra, három és fél tonnányit gyűjtöttek. Ingyenes szállást is felajánlottak a családoknak, és munkalehetőségeket kerestek az egész országban, segítve a menekülteket. Mint fogalmaztak, nem csupán a saját sikereiket tartják fontosnak, hanem eredményeik által a rászorulók és a környezetük segítése is fontos céljuk.