– Tavaly ünnepelte intézményünk az ötven éves fennállásának évfordulóját, ám erről csak idén tudunk megemlékezni a pandémia miatt. Úgy gondoltuk, hogy ez alkalomból csinosítjuk, zöldítjük az udvarunkat, ám a forrás kérdéses volt, az intézménynek van ugyanis alapítványa, de a járvány miatt nem gyűjtöttünk. Végül múlt pénteken szülői felajánlásokból és közösségi munkával újult meg a külső tér: harminc éve nem láttam itt ekkora összefogást – mondta Ráczné Juhász Éva, az Egri Szivárvány Óvoda Csillagfény Tagóvodjának vezetője.

Elmondta, kollégájuk Veres-Divinyi Márta ötlete nyomán megkérdezték a szülőket, lenne-e kedvük segíteni a játékok felújításában. Végül több mint huszonöten vettek ebben részt: csiszoltak, festettek, utóbbihoz az eszközt, az anyagot is egy szülő állta. Felmerült a zöldítés ötlete is, a szülők tovább gondolták: néhány ezer forintos, fa formájú támogatói jegyek vásárlásával közel százötvenezer forintot gyűjtöttek össze. Huszonhárom tuját és egy diófát vásároltak ebből, utóbbi mellé emléktábla is kerül az ötven éves évforduló emlékére.