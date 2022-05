Többször is foglalkoztunk már a Lajosvárosban élők mellőzöttségérzésével. Az érintettek azt panaszolták portálunknak, hogy kevés az üzlet, nincs szórakozási és sportolási lehetőség. Tavaly februárban adtunk hírt róla, hogy új kutyafuttató épülhet a városrészben, ám kissé elhamarkodtuk, máig nem történtek meg ugyanis még az előkészületek sem.

Pedig az egyre gyarapodó kutyás közösség csak egy elkerített és kivilágított helyet szeretne, ahol nem zavarnak senkit, s őket sem zavarják. Tavaly és idén is azt mondták, a lakóközösség önkéntes munkában kialakítaná akár a futtató belső berendezéseit is, csak adjanak már nekik végre egy területet. Szinte már minden olyan helyről elküldték őket, amit korábban használni tudtak – miközben ezek a területek többnyire most is üresen állnak. Pedig vágták a füvet, szedték a szemetet, őrizték a rendet a lajosvárosi kutyások.

Most kérdésünkre közölték, hogy úgy hallották, az önkormányzat talált a részükre egy területet: a városon kívül, a lajosvárosi temető után.

A helyszínre azonban földút vezet, nincs közvilágítás és víz sem – bár, mint mondták, vizet vinni magukkal a legkevesebb. A helyszín viszont alkalmatlan, hiszen esőben felázik az út, sötétben nem is veszélytelen, mivel bárki és bármi, vadak vagy kóbor állatok is járhatnak arra.

– A talaj is tele van kövekkel, üvegszilánkok is vannak arra, ez pedig megsebesíti a kutyák mancsát. Fa a környéken sincs, tehát nyáron is használhatatlan a terület. Nem várhatják el például egy idősebb nőtől, hogy bátran kigyalogoljon oda munka után, este – közölte a csoport egyik tagja.

Az idei költségvetésben nagyobb összeget, tízmillió forintot kapott a Kutyabarát Város Program a költségvetésben Kovács-Csatlós Tamás (Fidesz-KDNP) képviselő javaslatára. Vele a napokban egyeztetett is a gazdaközösség egyik tagja. Hat helyszínt mutatott neki, ami megfelelne az alapvető feltételeknek, a városatya pedig azt ígérte, egyeztet a grémiummal és az illetékes szakemberekkel.

– A hat közül bármelyik megfelelne, némelyiket csak elkeríteni kell, van amelyiknél arra sem kell költeni – ismertette a közösség másik résztvevője. – A legolcsóbb az egykori olajosok sportpályája melletti terület lenne, hiszen ott minden adott. Van ott egy kis ligetes rész szinte a levéltárral szemben, amit nem érint az extrémsportpálya-beruházás. Nem nagy, de nekünk elég lenne. Emellett például a fecskeházaknál is van egy út melletti rész, ahol csupán víz nincs, ám az a legkisebb gond. Az a terület olyan nagy, hogy még szeparálni is tudnánk a kutyusokat.

A Kovács-Csatlós Tamással folytatott megbeszélésen abban egyetértés volt, hogy a temető közelében nem alkalmas a terület ebfuttatónak. A képviselő több általuk javasolt megoldást is kivitelezhetőnek tartott.

Máshol vannak alkalmas helyek – Hétfőn jártam Lajosvárosban, több helyszínen. A bejárás, megkeresés tényéről a körzet képviselőjét, Komlósi Csaba képviselőtársamat is tájékoztattam, hiszen ő jobban ismeri a terület sajátosságait, mint jómagam – tájékoztatta lapunkat Kovács-Csatlós Tamás képviselő. – A helyszínek közül a temető feletti rész tűnik a legalkalmatlanabbnak. Nagy távolságra van, nehezen megközelíthető, az alapinfrastruktúra hiányos. Ám a Pozsonyi úti, még beépítetlen terület alkalmas lehet. A másik, szerintem alkalmas helyszín a készülő bringapálya szomszédsága. Jól elhatárolt, az infrastruktúra rendelkezésre áll, könnyen megközelíthető. Elmondtam az érintetteknek, hogy a helyi képviselővel egyeztetve, online szavazás után történne a futtató kialakítása, mint korábban a felsővárosi és érsekkerti helyszínek esetében is.