A Kékes Kutató-Mentő Alapítvány éppen tíz esztendeje, 2012-ben kezdte el a működését. Elsősorban a Mátrában eltűnt, illetve bajba jutott vagy balesetet szenvedett emberek felkutatására és mentésére jött létre.

Klausmann Viktor alapítványi elnök portálunknak az elismerés átvétele után elmondta, hogy az eltűnt személy keresése a rendőrség feladata, de ha speciális járműre van szükség, akkor ők is bekapcsolódnak a kutatásba. A sérült emberek kimentése mindig az ő teendőjük, hiszen mentőtiszteket, mentő szakápolókat tudhatnak soraikban. Huszonhét tagjuk van, a zömük önkéntesként, munkaidőn kívül, 24 órás szolgálatban végzi ezt a munkát. Lakhelyük a Mátra vidéke, ennek köszönhetően kiváló helyismerettel rendelkeznek.

Az alapítvány elnöke arról beszélt, hogy a járványhelyzettel párhuzamosan az elmúlt években hirtelen megnőtt a Mátra látogatottsága. Ez új feladatokat is hozott az életükbe.

– A múlt nyáron és a télen is fontos munkánk volt a turisztikai csomópontokban balesetet szenvedett látogatók ellátása – tudatta Klausmann Viktor. –Az elmúlt egy esztendőben többször is részt vettünk a térség útjain a közúti balesetek biztosításában. Egyrészt személybiztosítást, másrészt forgalomirányítást végeztünk, többször is mi érkeztünk elsőként a helyszínre.

Az új feladat megfelelő ellátása leginkább annak köszönhető, hogy tavaly áprilisban megkaptuk a Volkswagen típusú erdőtűzoltó járművünket, amivel rendszeresen nagy távolságokat járunk be a Mátrában.

A Felső-Mátrába, Galyatetőre, Kékestetőre minden második, harmadik napon megyünk, de jelentősebb szélvihar vagy eső után mindig. Megvizsgáljuk ilyenkor az utak állapotát, s azt, nincs-e kidőlt vagy dőlésveszélyes fa az út mentén. Ha tudjuk, magunk megoldjuk a problémát, lefotózzuk a helyszínt, majd kivágjuk a fát, és félrehúzzuk. Közúton lerobbant járműveket is mentünk. Az új autónkon erős csörlő van, nagy a vontatókapacitása, s rendelkezünk világító irányítótárcsákkal, rádiókkal, amelyekkel kanyargós úton is biztonsággal irányíthatjuk a forgalmat. Szerencsére a közúti baleseteknél az egészségügyi csomagra eddig nem volt szükség, a két komolyabb esetnél sem volt személyi sérülés – részletezte az elnök.

A kutató-mentő csoport három összkerékmeghajtású terepjáróval és hat quaddal dolgozik. Klausmann Viktor kitért arra, az utóbbi időben a terepjárókat quadokra cserélték, mert az erdőben sokkal kisebb a maguk után hagyott ökológiai lábnyom egy hatszáz köbcentiméteres, benzines, háromszáz kilogrammos quaddal, mint egy két és fél tonnás, háromezer köbcentiméteres dízelautóval. A quadok ráadásul a különleges terepviszonyok között is sokkal biztonságosabbak a terepjáróknál.

Ahhoz, hogy valaki a csapat tagja legyen, több feltételnek kell megfelelnie

– Munkavédelmi oktatáson kell részt venni, rendelkezni kell három hónapnál nem régebbi munkaalkalmassági orvosi vizsgálattal – ismertette Klausmann Viktor. – A katasztrófavédelemmel évente, kétévente közös gyakorlatot szükséges teljesíteni, a speciális képzettség, különleges eszközök, s a vizsgák elengedhetetlenek. Itt a kisgépkezelőtől az alpinistáig, a túravezetőtől a síoktatóig széles a résztvevők skálája. Legutóbb május 7-én a recski Pannónia parkban volt az éves nyári nagy gyakorlatunk. Két és fél órás egészségügyi részből állt, továbbá munkavédelemből és vezetéstechnikából. Idén mindez a megyei rendőr-főkapitányság vezetésével kiegészült drónos keresés-kutatással.

A Felső-Mátrában kiemelten fontos a csoport jelenléte, mert a közvetlen közelben nincs mentő- vagy tűzoltóállomás. Így azután ide akár Pásztóról, akár Gyöngyösről vagy Recskről hosszadalmas a feljutás.

– Nemrég vettük át a mátraszentimrei önkormányzattól Galyatetőn azt az épületet, amelynek a felújítására 4,8 millió forint pályázati támogatást kaptunk az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központtól. Nyáron ennek a rendbetételén is dolgozik a tagságunk hétvégenként, hogy aztán a télen péntektől vasárnap estig azonnal beavatkozhassunk baj esetén a Felső-Mátrában – közölte az elnök.

Arról is beszélt, hogy a környék nagyvállalkozói, a baráti, ismeretségi körük támogatja anyagiakkal a munkájukat, s azok a szállodaláncok, amelyek vendégeit mentik. Jogosultak az egyszázalékos adófelajánlás fogadására, ez is nagy segítség. Nagy örömükre tavaly újabb komoly szponzort találtak Gyöngyösön.