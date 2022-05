A kormány négy év során összesen 615 ezer notebookot vásárol a tanárok, valamint a 5–12. évfolyamon tanuló diákok számára, jelentette be még idén februárban Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára. Az akkori sajtótájékoztatón egyben arról is szólt, hogy már elkezdődött a kilencedikeseknek szánt, csaknem 120 ezer notebook kiszállítása a köznevelési intézményekbe. Az államtitkár azt is hozzátette, a teljes mennyiségből 55 ezer eszközt a pedagógusok, több mint 560 ezret a 5–12. évfolyamon tanuló diákok kapnak majd meg, ezek biztosítják számukra a digitális tartalmakhoz történő hozzáférés lehetőségét.

Megyénkben is elkezdődött már a hordozható számítógépek kiszállítása az iskolákba.

Ballagó Zoltán, az Egri Tankerületi Központ igazgatója portálunk kérdésére azt válaszolta, hogy a fenntartásukban lévő intézmények közül 31 vesz részt a Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára elnevezésű projektben.

– Tankerületünk köznevelési intézményeiből ebben a tanévben összesen 534 diák igényelt és kapott notebookot. Az intézmények erre jogosult pedagógusai együttvéve 409 eszközt igényeltek használatra, amelyek kiszállításáról február 14. és 25. között a Klebelsberg Központ gondoskodott. A projektben négy éven át, felmenő rendszerben, minden ötödikes és kilencedikes diák szülője igényelhet a gyermeke részére személyes használatra szolgáló laptopot. A nagyarányú eszközfejlesztés hozzájárul a tanulók és pedagógusok digitális eszközökkel való ellátásához – közölte Ballagó Zoltán.

A Hatvani Tankerületi Központ részéről Kókainé Burján Ágnes szakmai igazgatóhelyettes arról tájékoztatta lapunkat, hogy itt is megtörténtek az első szállítások.

– A tankerületi központunk fenntartásában lévő intézményekben az idei esztendő első negyedévében 241 diák és 59 pedagógus vette át az eszközöket – tudatta Kókainé Burján Ágnes.

A hatvani tankerületi fenntartású atkári Petőfi Sándor Általános Iskola ötödikesei is kapnak majd laptopokat, de Fülöpné Erdélyi Mária intézményvezető ennek időpontját még nem tudta megmondani.

– Szülőktől hallottam, hogy a kilencedikesek már kaptak számítógépet, ugyanakkor az ötödikeseké még folyamatban van. Ebből a pályázatból nálunk két pedagógus igényelt laptopot, a többiek egy korábbi projekt révén már új gépekhez jutottak – fogalmazott Fülöpné Erdélyi Mária.

Pásztor Gabriella, az egri tankerületi fenntartású Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője arról beszélt, hogy első körben kilencedikesek kaphatnak laptopot, az ötödikesek még nem kerültek sorra.

– Megigényeltük nekik, de úgy tudom, hogy a folyamat még nem tart ott, hogy kaphassanak. Hozzánk két tanári laptop érkezett, de az egyik sajnos meghibásodott. Pedagógusaink laptopjai már több mint ötévesek, a kihordási idejük már lejárt, nagyrészt tönkre is mentek – mondta Pásztor Gabriella.

Négy év alatt több mint 201 milliárd forint értékben jutnak laptophoz - Az emberi erőforrások miniszterének irányítása alatt működő Klebelsberg Központ tájékoztatása szerint a Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára elnevezésű, egészen 2025 végéig tartó programnak megítélt támogatás több mint 201 milliárd forint. A projektben korszerű, a tanulói kreativitást, a problémamegoldó gondolkodást fejlesztő eszközöket szereznek be és szállítanak az oktatási intézményeknek. A központ azt hangsúlyozza, hogy hazánk köznevelési intézményeiben egyenlő hozzáférést biztosító, megfelelő színvonalú digitális infrastruktúra kialakítása szükséges, éppen ezért a fejlesztésben az összes állami és nem állami fenntartású köznevelési intézmény részt vehet. Ehhez együttműködési megállapodás megkötése szükséges a konzorciumvezető Klebelsberg Központtal.