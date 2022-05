Az önkormányzati ciklus feléhez közeledve Hort önkormányzata is számvetést tartott, visszatekintett az elmúlt két és fél év fontosabb eseményeire, az elvégzett munkára, és figyelmét a jövő felé is fordítja, hogy pontosan lássa, mit kell még megvalósítani ahhoz, hogy eredményesen jussanak majd el a következő önkormányzati ciklus megkezdéséig. Juhász László Dávid polgármester az elmúlt időszakkal kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a hosszú pandémiás időszak nagy mértékben korlátozta a lehetőségeiket, de igyekeztek mindent megtenni azért, hogy úrrá legyenek a nehézségeken. Az egyik legfontosabb eredmény, hogy Hortnak stabil a gazdasági helyzete. A Covid-korlátozások után már lehetőség nyílt rendezvények megtartására is, a fejlesztések pedig folyamatosa tudtak haladni.

A polgármester kiemelte, hogy jó ütemben haladtak az utak és az épületek felújításával, melyeknek a költségét elsősorban pályázati forrásokból tudta fedezni a falu, ám a lehetőségek szerint saját erőt is be tudtak forgatni.

Az önerős beruházásoknál figyelmet fordítottak arra, hogy olyan célok is megvalósuljanak, melyek hosszú évek óta megoldásra vártak. Ilyen volt még 2019-ben a futballpálya és környezetének rendbetétele, melyhez társadalmi munkában helyi lakosok is csatlakoztak.

Szintén a ciklus elején elkezdődött, majd 2021-ben folytatódott a fűtés javítása kazáncserével a háziorvosi rendelőben és a postai bérleményben. A falu érdekében dolgozó munkatársak munkavégzéséhez elengedhetetlen eszközök is meg tudtak újulni, hiszen a tönkrement kismotort sikerült újra cserélni, illetve a tűzifa darabolásához 2021-ben egy új fűrészgépet vásárolt az önkormányzat.

Fontos az otthonok melege - Sajnos sokaknak gondot jelent télen a fűtés megoldása, így szociális alapon 440 mázsa tűzifát osztanak ki telente a családoknak Horton. A polgármester szerint ez részben a saját területeiken begyűjtött, önkormányzati forrásból vásárolt, illetve országos pályázaton nyert tűzifát jelent. A 2021-es szociális alapból 420 mázsa tüzelőt vásároltak meg már 2022 tavaszán.

A polgármester kiemelte, még 2020 tavaszán visszahelyezték a fogorvosi rendelőt a korábbi helyére. A rendelőben pótolták az orvosi eszközöket, új bútorokat szereztek be. Az önkormányzatnál kiépült a mozgáskorlátozott feljáró, illetve megújultak a burkolatok. Új mellékhelyiségeket alakítottak ki a korábbi méltatlan állapotúak helyett. A fejlesztések az iskolát is érintették, itt a mosdót és a tornaterem tetejét kellett megújítani, javítani. Az óvodában pedig fűtéskorszerűsítést kellett végrehajtani.

– Az elmúlt két és fél év jelentős eredménye, hogy a helyben, a lakosok számára adható támogatások mértékét tudtuk növelni, így a tanévkezdési támogatást 5 ezer forintról 8 ezer forintra emeltük az óvodások, az általános- és középiskolások esetében – mondta el Juhász László Dávid polgármester, hozzátette, hogy a felsőoktatásban tanulók már 15 ezer helyett 17 ezer forintot kapnak. A 65 év felettiek karácsonykor egyszeri juttatásként 5 ezer forint támogatásban részesültek, majd 2021-ben már ennek kétszeresét kaphatták meg.

A szociális ellátás terén a járvány új feladatokat hozott Hort életébe. Nemcsak a lakosságot védő intézkedéseket kellett meghozni, védőeszközöket biztosítani minden intézményben, hanem indokolt esetben szociális alapon az ebédeltetést is meg kellett oldani. 2020-óta az önkormányzat ezerháromszáz adag melegételt osztott, 2021-ben ez ötszáz adagra módosult.

Sikeres pályázatokkal minden adott lehet a további fejlődéshez - A pályázati lehetőségeket igyekszik a lehetőségek szerint legjobban kihasználni a falu. A polgármester szerint megfogalmazott céljuk az, hogy a ciklus végére valamennyi elhasználódott belterületi út felújított legyen. Ennek keretében már számos belterületi útszakasz új aszfaltot kapott, így a Szövetkezet út, a Mátra út, vagy a Dózsa György tér is. Juhász László Dávid kiemelte, az egyik legnagyobb feladat, hogy a mezőgazdasági gépek forgalmától mentesítsék az úthálózatot, erre nemrég 110 millió forintot nyertek, s több szakaszon számos külterületi út rekonstrukciója valósul meg ebből. A folyamatban lévő 650 milliós, új kultúrház építését célzó, illetve a 100 milliós iskolai felújításos pályázattal több mint 1 milliárd forint pályázati forrás érkezhet Hortra.