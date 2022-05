Portálunk is beszámolt róla egy hónappal ezelőtt, Mirkóczki Ádám polgármester hivatalos Facebook-oldalán tette közzé, hogy április 12-én a vagyonkezelő holding igazgatósági ülésén felmentették a munkavégzés alól Juhász Évát, az EVAT Zrt. vezérigazgatóját.

A társaság pályázatot hirdetett a megüresedett posztra.

Az eredményről Oroján Sándor, az egri Fidesz-frakció vezetője számolt be Facebook-oldalán.

Gratulálok Szűcs Tamásnak, akit ma az EVAT igazgatósága a vagyonkezelő vezérigazgatói feladataira kiválasztott. 27 pályázó volt, az erős versenyben is azt gondolom, a legmegfelelőbb személyt választotta az igazgatóság. Szűcs Tamás eddig a Városházán dolgozott, a vagyoni irodát vezette, kívülről-belülről ismeri a céget és az önkormányzat működését is. Kiváló egri szakember, rá van szükség ahhoz, hogy az EVAT-ot és a cégeit is rendbe lehessen rakni a közeljövőben – fogalmazott a politikus.