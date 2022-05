Nem csupán kulturális, de gasztroélményekben is bővelkedik az idei Heves-Alatka Eperfesztivál. A május 28-ai programon az is kiderül, mely csapat tudja elkészíteni a fesztivál legízletesebb bográcsos finomságát. A városrészt népszerűsítő rendezvény az alatkai régi iskola udvarán a szórakozási lehetőségek mellett a családi, baráti és munkahelyi csoportok közös főzését is lehetővé teszi. Az elkészült étkeket azonban nem csupán a saját örömükre készíthetik a csapatok, a legkülönlegesebb, legízletesebbek készítőit oklevéllel és tárgyjutalmakkal díjazzák.