A Vachott Sándor utcában folytatódik a belterületi utak felújítása, tette közzé hivatalos Facebook-oldalán a hírt Gyöngyös városa. Hasonlóan a Petőfi utcában zajló munkálatokhoz, a burkolatfelújítást ezúttal is közműépítés előzi meg, a Heves Megyei Vízmű Zrt. beruházásban május 4-én kezdődnek a munkálatok, emiatt a Vachott Sándor utcát teljes szélességében lezárják az Eszperantó utca és a Deák Ferenc utcai szakaszon.

A Gyöngyöspata irányából érkező autósok a Deák Ferenc utca felé kerülhetnek, a Kossuth utca irányából érkezők pedig az Eszperantó – Göncz Árpád utca útvonalon kerülhetik ki a lezárt útszakaszt. A vízműves munkák után az útfelújítás itt folytatódik, és a Vachott Sándor utcai híd teljes felújítására is sor kerül. A hídfelújítás miatt a Vachott Sándor utca várhatóan három hónapig lesz lezárva. Az útlezárás miatt az autóbuszok is kerülőúton is közlekednek.