Játszva fejleszti a város valamennyi óvodájában a gyerekek ­képességeit az a magyar gyártmányú okosjáték, amelynek beszerzéséről áprilisi ülésén döntött a képviselő-testület. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a digitális eszköz elsősorban a kisgyermekek iskolaérettségéhez szükséges képességek felmérését és erősítését segíti. Ahogyan a városvezetés a közleményében fogalmaz, a három és hét év közötti életkorú gyermekek részére készült képességmérő és -fejlesztő eszköz egy egyedülálló, komplex rendszer, amely korunk elvárásaihoz és az alfa generációs gyermekek sajátosságaihoz illeszkedik. A helyhatóság arról is hírt ad, hogy az okosjátékot 2017 óta használják a Katona József úti tagóvodában, ahol a pedagógusok, a szülők és a gyerekek is számos pozitív tapasztalatot szereztek róla. A többi nyolc tagóvoda számára huszonhárom hónapos lízingkonstrukcióban, összesen csaknem hétmillió forintért szerzi be a város az eszközt.