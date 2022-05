Toborzó Emlékfutás néven rendez katonai váltófutást a Magyar Honvédség, az Adrianus Alapítvány a Falvak Kultúrájáért és a Katonaolimpikonok Baráti Kör. A program május 6-án Budapestről indult, és ugyanott fog befejeződni pénteken. A váltóban szereplő 24 hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katona több mint 1800 kilométert tesz meg, miközben az ország 19 megyéjéből 18-at is érint. Most egri állomásához érkezett az erőpróba, amelyhez bemutatók is társultak a fő téren.

– Úgy látom, hogy hazánkban egyre fontosabb lesz a honvédség szerepe, hiszen a társadalom számára ők adják meg a biztonságérzetet. Ha egy nagyobb vállalatként tekintenénk magunkra, azt is mondhatnánk, hogy a civilek közül gyűjtjük össze a munkavállalóinkat. Ezért is lényeges, hogy az emberek jobban megismerjék, mivel foglalkoznak a katonák, és mivel jár a szolgálat – mondta el portálunknak Holló István őrnagy, irodavezető.

Hozzátette, a fiatalok körében is népszerű manapság a honvédség. Szerinte ezt mutatja az is, hogy országosan egyre több középiskola csatlakozik a kadétprogramhoz, amelynek elsődleges célja, hogy tudatosítsa a haza védelmének fontosságát, valamint hozzájáruljon a fiatalok felelős állampolgárrá neveléséhez.