A két évig tartó nyelvvizsgamentesség a koronavírus-járvány következménye volt, ennek végét tavaly kormányrendelet szabályozta. Dr. Pallás Edit Ilona, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Károly Róbert Campus Gyöngyösi Nyelvvizsga Centrumának vezetője arról beszélt portálunknak, hogy a nyelvtanulási hajlandóságra nem volt különösebb hatással az elmúlt két év.

– A nyelvtanulás módja viszont nehézkessé vált az online oktatásra váltással. Ez sajnos akadályozta a tudás elmélyítését, mert hiányzott belőle a személyes jelenlét. A vizsgák szituációs feladatait a hallgatók közti szerepjáték során gyakoroljuk, de a hatékonysága online formában minimális. Azt nem lehetett megállapítani, hogy a járványidőszak miatt vizsgázik-e kevesebb hallgató vagy egyébként is. A levelező hallgatóink sokszor a saját lakóhelyükön, illetve annak közelében, adott esetben a Dunántúlon vizsgáznak. A nappali hallgatóknál elterjedt az egyéni tanrend, mert dolgoznak, az ő esetükben is gyakori megoldás ez. A vizsgamentesség időszakában is folyamatosan adtuk ki a diplomákat, illetve az okleveleket. Nagyon fontos tudni, hogy a nyelvvizsga nélkül megszerzett diplomával lehetett ugyan mesterszakra jelentkezni, de mivel megszűnt a nyelvvizsgamentesség, aki most mesterképzésen diplomát akar szerezni, le kell tennie a megfelelő nyelvvizsgát. Ez a kötelezettségük most magasabb szinten jelentkezik. Ez alól jelenleg nincs kibúvó – hangsúlyozta dr. Pallás Edit Ilona.

Voltak, akik félvállról vették a tanulást - Orbán Eszter, a MATE gyöngyösi campusának pénzügy-számvitel alapszakos, végzős hallgatója szerint akadtak, akik kissé félvállról vették a nyelvtanulást a pandémia idején. Pedig mint mondta, azzal mindenki tisztában van, hogy egy állásinterjún előnyben van az, aki rendelkezik nyelvvizsgával. Ő az országos hallgatói önkormányzat és a kormány internetes híreiből informálódik. Mint mondta, sokan tesznek így, tovább is adták a híreket a társaiknak, ennek ellenére többen is bizakodtak az idei mentességben. Orbán Eszter decemberben fog záróvizsgázni, még lesz egy gyakorlati féléve. Már jár felkészítő kurzusra, hogy a nyár végén nyelvvizsgát tehessen, s ne az államvizsga előtt kelljen kapkodnia vele. Szerinte a most záróvizsgázók, ha eddig nem kaptak észbe, lehet, hogy elkéstek a nyelv­vizsgával.

Dudar Zsófia, az egri Bonus nyelviskola vezetője szerint a vizsgamentesség két éve alatt negyven–ötven százalékos visszaesés volt a nyelvvizsgázók számában, minden nyelviskolára vonatkozóan.

– Most kezdtek észbe kapni a hallgatók, pedig már tavaly augusztusban megjelent az erre vonatkozó kormányrendelet. Sokan talán abban bizakodtak, hogy lesz újabb járványhullám, és megváltozik a jogszabály. Januárban már érezhető volt, hogy nem lesznek olyan megszorítások, amelyek idén is nyelvvizsgamentességhez vezetnének. A szemfülesebbek már télen jelentkeztek, de az érdeklődés igazán március-áprilistól érezhető. A sokáig kivárók tudásszintjén látszik, hogy akik arra apelláltak, megint megkapják a nyelvvizsga nélkül a diplomát, azok nem tanulták a nyelvet. A helyzet az, hogy akiknek nem a papír miatt kell a vizsga, hanem azért, hogy jobb feltételeket biztosítsanak maguknak a munkaerőpiacon, azok eddig is tanultak, felkerestek bennünket. Viszont akiknek csak a vizsgapapír fontos, azok az utolsó utáni pillanatig kivártak, reménykedtek a csodában. Most tőlünk várják azt, hogy egy hónap alatt, adott esetben szinte a nulláról középfokú szintre juttassuk őket. Ez nyilván lehetetlen, így most sokan fogják a fejüket. A megugrott érdeklődés nem okoz nehézséget nekünk, de szerintem egy nyelviskolának sem. A többi piaci szereplőnek is felüdülés végre ez, nagyon komoly, huszonéves cégek mentek tönkre több városban is az elmúlt két évben – emelte ki Dudar Zsófia.