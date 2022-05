Kellemes, tavaszi idő, jó hangulat, remek programok jellemezték az idei majálisi rendezvényeket. A térség kisebb-nagyobb falvaiban megadták a módját az ünneplésnek.

Terpesen hagyományos falusi majálist rendeztek az önkormányzat szervezésében. Már napokkal az esemény előtt felállították a rendezvénysátrakat a falu központjában lévő parkban, ami szombat délutánra benépesült gyerekekkel, idősebbekkel. Délután kettőtől Bujáki Ferenc polgármester köszöntője után az Érckő Tanoda diákjai léptek színpadra, majd a Pünkösdi Rózsák hagyományőrző együttes műsorát tekinthették meg. Ezt követően könnyűzenei koncertek követték egymást, este pedig retro diszkóval zárult a nap. Az Olivér Vidámpark csapata a régi búcsúk hangulatát idézte a hagyományos láncos körhintával. A falu első embere elmondta, a rendezvény sikerében az is közrejátszott, hogy a Maqyar Falu Program által elnyert támogatások segítségével korszerű színpadtechnika állt rendelkezésre, s a szervezés költségeinek jelentős részét is e forrásból tudták biztosítani.

A tarnaleleszi sportpályán az immár hagyományos Lelesz Feszten szórakozhatott a közönség szombaton, déleőtt tíz órától késő estig. A szervezők itt is készültek mindenféle jóval. A gyerekeknek különböző játékokkal, foglalkozásokkal, a nagyobbaknak bemutatókkal, sok-sok zenével. Minden korosztály találhatott kedvére való szórakozást. A kora délutáni órákban a Kék és narancssárga formáció koncertezett, majd a helyi Ezüstvirág Nyugdíjas Klub fellépői, a Vándorland elnevezésű fiatal muzsikus csapat, a szomszédos szentdomonkosi Palóc Fonó Hagyományőrző Együttes, végül a nagy múltú Rákóczi Péter Ifjúsági Fúvós Zenekar mutatkozott be. A rendezvényen jelen voltak a testvértelepülések meghívott vendégei is.

Sirok-Kőkúton a kőkúti klub előtti parkban idén is megfőzték a Kőkúti Kőlevest a majális tiszteletére a főzőversenyre benevezett csapatok. A kövön kívül természetesen került mindenféle jó falat a bográcsokba. Itt délelőtt Tuza Gábor nyitotta meg a rendezvényt, aki egyúttal az édesanyákat is köszöntötte Anyák napja alkalmából. Sirokból külön buszokat indítottak a településrészre mindazoknak, akik szerettek volna részt venni a programokban. A gyerekeket mászófal, kötélpálya, íjászat, ügyességi, és családi vetélkedők várták. A jó hangulathoz hozzájárult Barát Zoltán színművész műsora, majd a délutáni retro parti.

Sok helyen állítottak májusfát - Sok településen állítottak közösségi szervezéssel a falu központjába májusfát, hogy így üdvözöljék az igazi tavasz beköszöntét. Mátraballán a szokásos csapatmunkával elkészült a közösség színes szalagokkal tarkított fája, ahol kicsik és nagyok is kivették részüket a munkából. Erdőkövesden, Váraszón is összefogtak a falvak lakói, hogy együtt díszítsék fel a központi parkokat, tereket. A bodonyi tó környéke is megtelt szombaton főzőcskézó, piknikező családokkal. A gyerekeket itt is játékokkal, vetélkedőkkel várták, míg a felnőttek szórakoztatására operett és és musical dallamok csendültek fel a délutáni órákban.