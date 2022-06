NÉPISKOLAI TANÜGY. KAT. NÉPNEVELÉS-TANITÁSI LAP. AZ EGRI FŐEYHÁZMEGYEI R. K. NÉPTANITÓ-EGYLET KÖZLÖNYE. EGER, APRILIS 24. 1870.

Egri tanintézetek.

A cist, r. katol. főgymnásiumban volt a f. év végén 427 tanuló; r. k. 353, gör. k. kel. vallás 1; helv. hitv. 2; izraelita 69; magyar 387; magy.-német 13; magy.-tót 18; magy.-ném.-tót 9; érettségi vizsg. jelentkezett 47, érettnek nyilvánittatott, kitüntetéssel 3, egyszerüen 42. – Az érs. r. k. fitanitóképzőnek volt 62 növendéke r. k. 61; izr. 1; magyar 61; magy.-tót 1; a tanképesitő vizsgálaton önálló tanitóságra képesitett, jelesen 1, jól 5, elégségesen 8, összesen 14. – Az érs. r. k. tanitónőképzőnek (az idén II. oszt.) volt 15 növendéke, r. k. 10; izr. 5; mind magyar. A belvárosi r. k. elemi fiiskolában 342 tanuló. Az idén 5 osztályból állott, jövőre a 6-ik osztály is felállittatik. – Az angolkisasszonyok intézetében 305 növendék; tápnöv 65, a külső isk. járó 355. A legnagyobb elismeréssel kell kiemelnünk azt a szeretetteljes, igazán édesanyai gondosságot, mely ezen intézetben a növendékekre és az iskolák bel- és külszervezetére fordittatik. A vizsgálatok kitünően sikerültek; a kézimunkákat ugy, amint voltak, bátran el lehetett volna küldeni a székesfehérvári kiállitásra; különösen a külső iskolák tantermei czélszerübben rendeztettek, szépen kifestettek, a rend és tisztaság példányszerű. Ezen nemes és eredményteljes ügybuzgóságért fogadják, itt a nyilvánosság előtt is, minden jóravaló ember hálás köszönetét az intézet áldottlelkü fejedelemasszonya, Toldy Izabella önsga, és a külső iskolák erélyes és tapintatos igazgatónője, Eisenmann Anna kisasszony.

HATVANI KÖZLÖNY. VAGYES TARTALMU HETILAP: MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 1900. MÁJUS 24.

A hatvani mükedvelő egyesület.

A hatvani mükedvelő egyesület körülbelül fél év óta nem ad életjelt magáról; a nyilvánosság előtt nem szerepel.

Városunk müvelt közönsége nagy várakozással nézett elibe ezen egyesületnek, másfélévi fenállásának ideje alatt tanujelét adta életképeségének. Fejlődését a közönség nemcsak rokonszenvvel kisérte, hanem erkölcsi és anyagi támogatásban is részesitette, mert kitüzött czéljának fényesen megfelelt, játékaival a közönségnek gyakran szerzett kellemes szórakozást, élvezetes estéket. Az egyesület szép jövőnek nézett elibe; - sajnos – most ott állunk, hogy ezen egyesületet is – mint Hatvanban a legtöbb intézményt – fel kell rázni álmaiból.

Felkarolunk minden uj dolgot, nagy odaadással kezdünk mindenbe, de mindez csak szalmaláng, mely hamar kialszik, kedvünk is csakhamar csökken, beleununk mindenbe, mindig ujabbat akarunk, mert azt tartjuk mi is: „Veritas delectat”.

(…) Az egyesület fejlödésének alapfeltételét a müködő tagok odaadó szorgalma, a nemes czélért való lelkesülés képezi. És ép ez a baja az egyesületnek, hogy mindezt nélkülözni kénytelen, de nélkülözni kénytelen olyanokat, kikben igen szép tehetség volna. Gyakran a próbákat 1-2 dilettáns kényelme miatt megtartani nem lehet.

Segiteni kell e bajon mielőbb! Fel kell éleszteni az egyesületet, fel kell emelni arra a niveaura, melyen állott. Esetleg a dalegyesülettel való együttes müködés nemcsak elönyére válhatna, hanem annak jövőjét is biztositaná.

Adja Isten, hogy ugy legyen!

H. Gy.

HEVES ÉS VIDÉKE. TÁRSADALMI, KÖZMŰVELDÉSI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. 1902. AUGUSZTUS 8.

Nagy tüz Boconádon.

Julius hó 27-én épen a létánia alatt gyuladt ki Tóth S. János háza, utána tüzet fogott Simon Sándor és Horváth Sándor háza is. Midőn a templomban lévők megtudták a veszedelmet óriási rémület fogta el őket és nagy zavarral rohantak az ajtó felé csak tisztelendő Énekes János plébános úr lélekjelenlétének köszönhető, hogy ember élet nem eset áldozatul, a nagy tolongásban hárman kisebb-nagyobb sérüléssel menekültek meg, a plébános úr azonban le csillapitotta a tolongókat és szép rendben hagyták el a templomot. A tüzet nehezen lehetett a nagy szárazságban lokalizálni, de nagy segitségül szolgált a csendőrség által elrendelt szikra nyomó csóva, mely most minden háznál található, ha ez nincs, ugy a kár és a szerencsétlenség kiszámithatatlan mérveket öltött volna, mert több házon ugy nyomták el a rászálott szikrát midőn már lángot is vetett. A kár igy is nagy mert a mellék épületek nem igen voltak biztositva.