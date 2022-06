– Kell az elkerülő út, de olyannak kell lennie, amelyen tempósan lehet haladni, ehhez például nem megfelelő a nyolc–tíz körforgalommal tervezett belső nyomvonal. Amennyiben ez valósul meg, akkor megszűnik a környéken a lakó- és pihenőövezet, ahová éppen ezért költözött rengeteg kisgyermekes család. Ha például a teherforgalom csak az elkerülőn megy, nincs az a zajvédő fal vagy fasor, ami kivédi a lég- és zajszennyezést. Nem szabad még egyszer ugyanazt a hibát elkövetni, amit a 25-ös főúttal elkövettek. Mi úgy gondoljuk, nem csak emiatt jobb a külső nyomvonal. A belsővel ellehetetlenül a város további terjeszkedése is. Alig több mint egy kilométerrel rövidebb, mint a külső, ahol viszont várhatóan gyorsabban lehet majd haladni. Mindössze 1-2 percről van szó összesen. A külső egyébként egy olyan földút vonalára van tervezve, amelyet már most is előszeretettel használnak néhányan, akik kikerülik a belvárosi dugókat – részletezte. Kiemelte, hogy szerintük nem lassú útvonalra van szüksége a városnak, amely megkeseríti négy–ötezer ember életét.

– Ha nem egy gyors, jó alternatívát kapnak a sofőrök, akkor a régi útvonalakat fogják használni. A forgalmat ki kell vinni a városból – emelte ki Kovács F. László.

Júliusban egy fórumon egyeztetik az észrevételeket

A NIF is válaszolt kérdéseinkre, felhívták a figyelmet arra, hogy a közzétett nyomvonalváltozatok inkább még folyosók, hiszen a lakosságtól, civil szervezetektől beérkező vélemények, illetve a műszaki paraméterek pontosabb meghatározását követően még némileg módosíthatók.

– A tervezők több változatot vizsgáltak, melynek eredményeképpen a szakmai szervezetek által is megvalósíthatónak gondolt, területenként két-két előzetes nyomvonalváltozatot bocsájtottunk társadalmi egyeztetésre. A műszaki tervezés szempontjai között jelentős szerepet játszott a lakosságtól és civil szervezetektől eddig beérkezett több mint ezerötszáz észrevétel és vélemény. Az egri elkerülő út tervezése a közösségi tervezés alapelveit figyelembe véve zajlik, amelynek célja, hogy a lehető legszélesebb körű konszenzus megalkotásával, az egriek, illetve az agglomerációból közlekedők érdekeit is tükrözve valósuljon meg a fejlesztés. A külső és belső nyomvonalaknak megvannak az előnyei és a hátrányai, melyeket a lakosok számára is elérhetővé tettünk, így mindenki ki tudja fejteni a véleményét. A NIF Zrt. és a tervezői konzorcium ezen visszajelzéseket egyenként megvizsgálja, és a szakmai szempontokat, valamint a törvényi előírásokat betartva, a tervezés további folyamatában figyelembe veszik ezeket. Fentieknek megfelelően hangsúlyozzuk, hogy az út nyomvonala jelen fázisban még nem eldöntött. Terveink szerint július első felében kerül sor a lakossági, a civil és szakmai fórumra – emelték ki. Kérdésünkre arról is beszámoltak, hogy a héten elkezdődik a beérkezett információk fel­dolgozása.

– A projekt elsődleges célja Eger közlekedésének tehermentesítése. Ennek megfelelően nem olyan útról beszélünk, amely a várost messze elkerüli, melyet így permanens dugó esetén kevésbé vennének igénybe a városon belül közlekedők, hanem egy olyanról, amely közelsége révén valós, új, gyorsabb alternatívát nyújt, így tehermentesíteni képes a jelenlegi úthálózatot, jelentős mértékben segítve a jobb levegőjű, csendesebb, élhetőbb városi környezet kialakítását. A tervezők értékelemzése szerint a közelebbi nyomvonalak jobban tehermentesítik a város belső úthálózatát, azonban pont a közelség miatt nagyobb zajhatással is járnak, melynek mérséklése kiemelt figyelmet kíván. Ugyanakkor figyelembe kell venni a nyomvonalfolyosók melletti, érintett területen élők véleményét, ezért is fontos a több szintű, személyes és online kommunikáció is, mert a felelős döntést csak így lehet meghozni – közölte a NIF.