Az Egri Lenkey János Általános Iskolában a legutóbbi komoly fejlesztés már tavaly novemberben lezajlott. Bíró Csaba intézményvezető

arról beszélt, hogy akkor egy ötvenmilliós beruházás során a tetőt, egy emeletet érintett a rekonstrukció, illetve három tantermet teljes körűen felújítottak.

– Természetesen a mindennapi karbantartásra, állagmegóvásra is figyelünk – részletezte Bíró Csaba. – A karbantartóink évente egészségügyi festést végeznek a tantermekben, a már nem használt eszközöket leselejtezzük. Az egri tankerület karbantartó csoportja végzi el az idén is tervezett kisebb kőművesmunkákat. Az épületünk lassan száz éves lesz, ez önmagában is szükségessé teszi a folyamatos javításokat. A történelmi belvárosban a mi műemlékjellegű, védettség alatt álló épületünk esetében bővítésre nincs lehetőség, de az infrastrukturális fejlődéséért mindent megteszünk. Jó gazdánk az egri tankerület, emellett, amit csak tudunk, megoldunk saját erőből, például a szülők önkéntes segítségével a Kinek van ügyes apukája? programunkban. Az idei nyár feladata a kerítés melletti, tönkrement tujasor felújítása, és az iskolaudvar aszfaltján a gyermekjátékok újrafestése is.

Nagyon komoly korszerűsítéssel telik a nyár Viszneken, közölte portálunkkal Szabóné Urbán Éva, a helyi általános iskola igazgatója.

– Az iskolánkban energetikai korszerűsítés zajlik a szünidőben. Ez a tanintézmény épületének hőszigetelését jelenti, amely során kicserélik a nyílászárókat is, és a fűtési rendszer felújítását is elvégzik. A kivitelezés a tervek szerint a tanév kezdetéig befejeződik – bizakodott Szabóné Urbán Éva.

A gyöngyösi Arany János Általános Iskolában, ezen a nyáron nem lesz nagyobb fejlesztés, mondta Juhászné Dafkó Andrea intézményvezető.

– Apróbb festésekre kerül sor a tantermekben, illetve olyan javításokra, amelyekre az évközi mindennapi használat miatt szükség van. A hatvani tankerület már felmérte az igényeinket a komolyabb felújítások tekintetében, és amikor az anyagi lehetőségeik adottak lesznek, beszámolok a megvalósítás konkrétumairól –fogalmazott Juhászné Dafkó Andrea.

Az Adácsi Szent Jakab Katolikus Általános Iskola és Sportiskolában két jelentősebb fejlesztés lesz a nyáron, tájékoztatott Juhász Péter igazgató.

– A könyvtárhelyiség teljes felújításon esik át, ami a padlózat cseréjét és festést jelent. Ezt azért is fontos elvégezni, mert egy mobilfallal két részre tervezzük szétválasztani a termet. Az egyik fele iskolakápolnaként fog funkcionálni, a másik fele marad könyvtár, de összenyitható lesz a tér szükség esetén. Ezen kívül az iskolatitkár és az igazgatóhelyettes dolgozószobája kap új berendezést, beépített, pultos kialakítású irodabútorzat teszi komfortosabbá és praktikusabbá a munkájukat – összegezte Juhász Péter.

Tiszanánán, a Sütő András Általános Iskolában tervezett, nagy karbantartás, javítás ezen a nyáron nem lesz, közölte M. Szűcs István intézményvezető. Mint mondta, pusztán apróbb javításokra van szükség őszig.

Jó helyzetben vannak a felújított iskolák - Révész Lilla, a parádi Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője elmondta, hogy nagyon szerencsés helyzetben vannak, mert tavaly fejeződött be az intézmény felújítása, a nyáron karbantartásra sincs szükség. Tisztasági festésen kívül mást nem terveznek őszig. Az igazgatónő arról is beszélt, hogy az okostanterem kialakítása már elkezdődött, megkapták az első eszközt, egy interaktív panelt, nyáron a további felszerelést várják. Gyöngyöstarjánban sincs szükség felújításra, a fenntartó hatvani tankerület ezt már három éve megtette, tájékoztatott Keszte Tibor, az általános iskola igazgatója. Az iskolavezető hozzátette, az önkormányzat épületeit, így az iskolát is érintő energetikai korszerűsítés idén fejeződött be, ezért csak némi tisztasági festésre lesz szükség.