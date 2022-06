13.55

A polgármester tájékoztatója következett a két ülés közötti fontosabb eseményekről, arról, hogy figyelemmel kísérte a nyári nagy rendezvények szervezését. Keresztes Zoltán az előző ülésen felmerült ledes közvilágítási korszerűsítéssel kapcsolatban jelezte, nem biztos, hogy jó lesz ha sötétebb lesz a városban a korszerűsítéssel, mivel így is rengeteg a hajléktalan és a rendbontó a városban. Arról is beszélt, hogy a közvilágítás kiépítését viszont sürgetni kellene azokon a helyeken, ahol hiányos.

– Ismerem a helyzetet, erre komplex megoldást kell kidolgoznunk, mert már kihat a turizmusra is. Éppen a napokban törtek be egy kirakatot két üveg alkoholért, korábban pedig egy frissen összeházasodott párt támadt le egy csoport a Dobó téren pénzért – reagált a polgármester.

A tájékoztató után a Katona téri parkolóházzal kapcsolatban benyújtott sürgősségi indítvány következett. Orosz Lászlóné azt szorgalmazza, hogy az önkormányzat vegye meg a parakolóházat, ugyanis mint az ismert, a létesítmény veszteségesen üzemel, és azt a város nagy összegért bérli a jelenlegi tulajdonostól. Kéri, hatalmazzák fel az EVAT Zrt. igazgatóságának elnökét és a vezérigazgatót, hogy a Katona István téri Parkolóház jogi helyzetének rendezése érdekében folytasson tárgyalásokat az Agria Parkoló Kft-vel, az ingatlan önkormányzat általi megvételére, illetve arra, hogy az EVAT Zrt. bérelje. A dokumentumban Orosz Lászlóné hangsúlyozza, hogy az önkormányzat vételi jogát nem biztos, hogy elismeri a társaság.

– Most már minimum 600 millió forint kell fizetni a tulajdonjogért, szemben a 2020. április 22-én fennállt 426 millió forint vételárral. Mindeközben a megvételhez szükséges fedezet, 500 millió forint iparűzési adótöbblet már 2019-ben rendelkezésre állt az önkormányzati költségvetésben, nem beszélve az iparűzési adó kiesés kompenzálására a tavaly kapott 850 millió forint kormányzati támogatásról. A polgármester ezen hanyagsága közel 200 millió forintos közvetlen veszteséget okozott az önkormányzatnak, így Egernek. Végre történjen valami, mert két éve semmi nem történt! – fogalmazott.

– Ezt a helyzetet az önök vezette 2014 és 2019 közötti önkormányzati ciklus állította elő. Nem azért nem történt semmi, mert nem akartuk megoldani. Ezt Szűcs Tamás Evat vezérigazgató is megerősítheti. A jelenlegi körülmények között a legjobb állapot, hogy nem folytattuk az előnytelen bérleti szerződést. Bérleti díjban már kétszer kifizettük az árát, ez nem az én felelősségem, hanem az előző ciklusé – reagált Mirkóczk Ádám.







A szünet után a városi rendezvényekről ismert kis faházak vagyonkezelésbe adásáról döntöttek, az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye részére. Mirkóczki Zita szerint azonban, azoknak jobb helye lenne az Egri Kulturális és Művészeti Központnál.

Ehhez csatlakozott Oroján Sándor is.

– Egyfelől a városi rendezvényekbe több kultúrát kellene vinni, ezért ezek olyan kézben kellene legyenek amely a rendezvények lebonyolításáról is gondoskodik. Gyakran látom, hogy a faházakat elbontják majd pár nap, néhány hét elteltével újra felállítják – mondta.

– Érdeklődnék, hogy a faházkat karbantartani elbontani vagy felállítani melyik közművelődési szakember fogja ha az EKMK vagyonkezelésébe kerül – kérdezte Farkas Attila alpolgármester, hozzátette, szerinte tárolni sem tudná az EKMK.

– Szerintem a kulturális nívót nem a faházak vagyonkezelése fogja növelni. Felmerült az EKMK és az Agria Film Kft. is, mégis azért döntöttünk az EKVI mellett, mert a felújítást tárolást el tudják végezni – mondta a polgármester.

– Ezeknek a pavilonoknak nem volt gazdája, megfelelő kezelője, több is szétrohadt, mert az északi ipari területen, helytelenül tárolták őket a múltban. Ezek olyan állapotban vannak, hogy gazdaságosan helyre sem lehet őket állítani – ismertette Minczér Gábor polgármester.

Földvári Győző szintén arról beszélt, hogy az EKVI az egyetlen városi intézmény, ahol a megfelelő szakemberek rendelkezésre állnak ahhoz, hogy megfelelő állapotban tartsák ezeket. Mirkóczki Ádám hozzátette, hogy nincs az ellen, hogy az EKMK, vagy más városi intézmény is beleszóljon a bérbeadásba, használják rendezvényeiken, hogy ne csak az EKVI hanem a többi intézmény számára is hasznot termeljenek. Mirkóczki Zita módosító javaslatát elfogadták a képviselők.



Oroján Sándor arról érdeklődött, hogyan nem látták előre a hivatal dolgozói, hogy 27 millió forint bevétele lesz az önkormányzatnak. Erre Mirkóczki Ádám és Farkas Attila is bírálták Oroján Sándort, mivel szerintük a hivatal dolgozóit szidalmazza kijelentésével és kérdéseivel.

– Én is inkább az augusztusi közgyűlésen döntenék, hiszen akkor már ismert lesz a jegybevétel összege is. A jövőben jó lenne, ha a kulturális események támogatását úgy terveznénk meg, ha ismernénk az események bevételeit is – mondta Mirkóczki Zita. A képviselők végül amellett döntöttek, hogy augusztusban térnek vissza a támogatásra. Harminc perc szünet következik.

Önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítása következett. Mirkóczki Zita javasolta, hogy a 27 millió forintos előre nem látható kamatbevételt, inkább a rendezvényekre csoportosítsák, tartalék sorra, mivel tudomása szerint az Agria Nyári Játékok komoly gondokkal küzd.

– Tegnap beszéltem Kelemen Csabánéval erről. Arra jutottunk, hogy nekik augusztusban sem késő a támogatás – mondta a polgármester. Hozzátette, a kamatokkal is számolnak forrásként, ezért ezzel az átcsoportosítással várni kellene.