11.05

A korábbi Európai Uniós ciklusokhoz hasonlóan a jelenlegi 2021-2027-es ciklus esetében is a forrásokhoz jutás egyik feltétele, hogy a városok rendelkezzenek stratégiai dokumentációval, mely a fejlesztések átgondolt, összehangolt tervszerű megvalósítását biztosítják az EU által elfogadott szakpolitikai irányelvek mentén. Ezért a közgyűlésnek el kell fogadnia egy munkatervet a Fenntartható Városfejlesztési Stratégiáról valamint a TOP Plusz Városfejlesztési Programtervről.

Mirkóczki Ádám megköszönte a szakirodák munkáit és a képviselők munkáját, hozzátette, azzal azonban nem tud mit kezdeni, hogy Oroján Sándor tegnap este küldött hatvan oldalnyi anyagot ezzel az előterjesztéssel kapcsolatban.

Sós Tamás kérte, hogy a lajosvárosi járdafelújításokra helyezzenek nagyobb hangsúlyt a fejlesztési tervekben.

Oroján Sándor arról beszélt, hogy a fejlesztési tervekkel kapcsolatban a fenntartható energiagazdálkodás megoldásán is gondolkodni kell, például a gázüzemű fűtőmű megújuló energiára váltását.

– Lesznek KEHOP pályázatok, ezekre készülni kell, gyorsnak kell lenni. Tehát szerencsés ha tervek, és engedélyek már rendelkezésre állnak a hasonló fejlesztésekhez – vélekedett, szerinte a tervezésre is szánni kellene forrást, illetve hozzátette, hogy a templom galéria felújítása is fontos lenne. Minczér Gábor erre kifejtette, a Top Plusz kerete nincs kilenc millió forint, ebbe nem lehet mindent beszuszakolni. Mirkóczki Ádám arról beszélt, hogy például egy modern ipari park kialakításának a felére sem lenne elég, a szakirodák útmutatása mentén sok fejlesztési tervet elengedett inkább.



10.55

Az Egri Városfejlesztési Kft. sorsa már az előző ülésen is téma volt, Oroján Sándor (Fidesz- KDNP) frakcióvezető akkor sürgősségi előterjesztésként kívánta tárgyalni. Május 26-án elhangzott: mivel a cég kifejezetten a belvárosi rehabilitáció miatt jött létre, Mirkóczki Ádám szerint nem feltétlenül kellene megtartani. A Fidesz-frakció ellenben azon a véleményen volt, hogy a pályázatok lebonyolítására kifejezetten jó lenne a cég. Mirkóczki Zita akkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a Harlekin Bábszínháznak egy nyolcvanmillió forintos pályázatát vizsgálják, ugyanis nem találtak vele mindent rendben. Lehet, hogy vissza kell fizetni az összeget, mert házon belül talán nem értenek annyira a pályázatokhoz, ezért szükség van a cégre.

A most tárgyalt előterjesztés szerint az Evat Zrt. igazgatósága pályázatot írt ki a cég ügyvezetői munkakörére, ami eredményes volt, ám a társaság jelenlegi vezetőjének beszámolója és a felügyelőbizottság jelentése megerősítette, hogy a cég jelenlegi pénzügyi helyzete nem biztosítja a szükséges fedezetet egy aktív, operatív működéshez, piaci alapú ügyvezetői státusz létesítéséhez. Az igazgatóság megvizsgálva a cég helyzetét, azt tapasztalta, hogy előrelépést jelentett az újonnan belépő ügyintézők foglalkoztatása, de a társaság alaptevékenységét jelentő pályázati, előkészítési és projektmenedzsment feladatok ellátására továbbra sem alkalmas.

Az előterjesztés azt szorgalmazza, hogy a jövőben mind az önkormányzat, mind az önkormányzat intézményei és társaságai pályázataikkal kapcsolatos valamennyi feladattal, a társaságot bízzák meg, így folyamatos tevékenységet és forrást biztosítva egy igazán professzionális cég kialakításához, amely sikerre viszi megbízói projektjeit. A képviselő előterjesztésében szerepel továbbá, hogy új üzleti tervet készítsen a cég, új ügyvezetőt, illetve új, pályázatok lebonyolítására alkalmas szakértői állományt vegyen fel.

Földvári Győző a cég és az Agria TISZK összevonását javasolta, amely költséghatékony megoldás lenne.

– Nem rossz gondolat, már megfontoltam korábban én is, de a TOP Plusz-pályázatok közelednek. Az a cél, hogy minél hamarabb működőképes, szakmailag felkészült cégünk legyen. Kompromisszumos javaslatot tennék: kérjük meg az Evat igazgatóságát, hogy az augusztusi közgyűlésre készítsék el az összevonási tervet, de most ne akasszuk meg a pályáztatások, a cég újraszervezésének folyamatát – mondta Oroján Sándor. Hozzátette, mivel a tavalyi pénzmaradványból úgyis van pénz, ezért harmincmillió forint tartalékot is kapjon a cég.

– Én hozzáfűznék néhány dolgot – mondta a polgármester. – Szeretném emlékeztetni önöket, hogy májusban döntöttünk a pénzmaradvány felcimkézéséről, tehát lehet azt mondani, hogy van maradvány pénz, de annak meg is van a helye. Az a a javaslat pedig, hogy az összes pályázatot bonyolítsák, nos ez szerintem életveszély. Egyfelől, a könyvtár, a vármúzeum, színház számos olyan saját pályázatot bonyolít, amelyet intézhet ugyan más cég, de akkor bukjuk az áfát, az intézmények pedig bért finanszíroznak a pályázataikból. Másrészt a cég a belvárosi rehabilitáció miatt jött létre, piaci alapon soha nem dolgozott – mondta. A képviselők szavaztak, az összes javaslatot elfogadták.

10.30

A szünet után a polgármester ismertette a fentiekkel módosított támogatási összegeket. Hozzátette, szerinte azonban ezek a változtatások rendkívül igazságtalanok, mivel nem igazodnak például az utánpótlásként edzett gyermekek számához az összegek. Elmondta, előterjesztőként nem fogadja el azokat, a képviselők viszont megszavazták az átcsoportosításokat.

10.15

2022-ben összesen 141 millió forintot szavazott meg a közgyűlés még februárban a sportcélú támogatásokra. Ebből kifizettek 53 millió forintot már, az Egri Labdarúgó Sport Kft. 2021 évi támogatására, ők ugyanis nem részesülhettek a 825 millió forintos belügyminisztériumi támogatásból, amelynek így keletkezett maradványösszegét, 55 millió forintot szintén felosztják. Ebből az összegből kizárólag egyesületek részesülhetnek és kizárólag az utánpótlás, diák, hallgatói- és amatőr, szabadidős- és tömegsport tevékenység támogatására fordítható.

9.55

A sportcélú támogatások felosztása következett. Mirkóczki Ádám polgármester elmondta, hogy tudomása szerint a bizottsági ülésen vita kerekedett a támogatási kérelmek körül. Mirkóczki Zita tanácsnok kérte a polgármestert, hogy tisztázza, a forrás mely része belügyminisztériumi forrás és melyik része az önkormányzat sajátja. Mirkóczki Ádám kérte, hogy a részletes kimutatásról készüljön tizenhat másolat és ezt osszák ki a közgyűlésen.

– Kérem, rögzítsük, hogy sportegyesületeket támogatjuk saját, és melyeket belügyminisztériumi forrásból, hiszen egészen más elszámolási feltételek vonatkoznak a kettőre, s utóbbi feltételeinek nem mindegyik felel meg – fogalmazott Oroján Sándor.

Mirkóczki Zita ismertette, a Városi Pénzügyi és Ügyrendi bizottság ülésén szó volt arról, hogy további, több mint huszonnyolc millió forintot kellene biztosítani. Elmondta, ezt egyrészt – nyolc millió forintig – az SBS Eger támogatásából kívánja elvenni, hiszen a kézilabda már külön támogatásban részesült. További tízmillió forintot az egri futball klubtól szeretne átcsoporítani. Az előterjesztés szerint az Eger Labdarúgó Sport Kft. eredetileg 45 millió forintot kapna.

Császár Zoltán az úszó szakosztálynak további nyolcmillió forintot szeretne adni, mivel szerinte méltatlanul alulfinanszírozott, pedig a városi sportéletben kiemelkedő szerepe van a sportágnak. Az előterszesztés szerint az Egri Úszó Klub Sportegyesület ötmillió forintot kapna.

Mirkóczki Ádám polgármester a kérdések tisztázása érdekében öt perc szünetet rendelt el.

9.45

A zárt ülés után az önkormányzati fenntartású óvodák alapító okiratának módosítása következett. Mint ahogy arról beszámoltunk, a gyermekek száma oly mértékben csökkent, hogy egy-egy csoportot meg kellett szüntetni az óvodákban, így például a felvehető maximális gyermekszámot is módosítják, illetve bekerül a feladataik közé a menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása, tekintettek az Ukrajnában dúló háborús helyzetre. A képviselők vita nélkül elfogadták a javaslatokat.



9.30

Keresztes Zoltán a japánkeserűfű ügyében szólalt fel napirend előtt. A növény terjedéséről már mi is beszámoltunk, a képviselő kérte, hogy az önkormányzat dolgozzon ki valamilyen védekezési módszert. Minczér Gábor alpolgármester jelezte, hogy egyetért, de nehéz védekezni és a vegyszeres védekezés sikere sem garantált. Zárt ülés következik, az EKMK vezetőjének megbízásáról döntenek a képviselők.