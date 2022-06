– Több mindenre allergiás vagyok én is és a gyermekem is, például ételszínezékre, tartósítószerre – fejtette ki Apostol Nikolett. – Az általam előállított lekvárokba, szörpökbe egyáltalán nem kerül ilyesmi, így nyugodt szívvel fogyasztjuk. Kizárólag dunsztolással tartósítok. Vegyszereket sem használok a kertünkben. Ha szükséges védekezni például a levéltetvek ellen, akkor csak beáztatok csalánt, azzal permetezek. Úgy gondolom, jobb, ha nem viszünk be mesterséges anyagokat a szervezetünkbe, s jobb elkerülni az érlelők és egyéb vegyi anyagot használatát.

Mindent felhasznál, ami éppen a kertjében terem. Ezekben a napokban cseresznyéből és meggyből készít lekvárt, illetve meggyből még szörpöt is.

Elmondta Nikolett azt is, hogy a boltokban átlagos vásárlóként most nem tudna elegendő cukrot beszerezni. Kistermelőként viszont a nagykereskedésekben vehetne harminc kilogrammot, de még körülbelül három hónapra elegendő a tavalyi raktárkészlete. Nem sokat használ belőle, például a cseresznye magában is édes, így alig kell hozzá adnia.

– Van, amihez édesítőszert használok a cukor helyett, az tavalyhoz képest nagyon megdrágult. Próbálkozom továbbá olyan verziókkal is, amelyek csak a gyümölcstartalomtól édesek – fűzte hozzá Apostol Nikolett.

Feldebrői olvasónk, Pekk Zsuzsanna is gyakran elrakja télire a zöldségeket, gyümölcsöket a családjának az esztendőnek ezen időszakában.

– Szeretek befőtteket, lekvárokat, savanyúságot készíteni, mert a hideg hónapokban mindenkinek jólesnek a nyár ízei. Az is fontos szempont, hogy így tudom, milyen alapanyagokból készül az, amit megeszünk, s úgy gondolom, olcsóbban tudok minőségibb termékeket előállítani, mintha boltban, készen venném meg – fejtette ki olvasónk. Hozzátette még azt is, hogy az előbbieket figyelembe véve még úgy is jobban megéri a lekvárkészítés, ha vennie kell a gyümölcsöt. Tartósítószert ugyanakkor nem ad semmihez, valójában befőző automatával éri el, hogy minden hosszú ideig megőrizze a minőségét.

– Bodzaszörpöt már raktam el az idén, most következik a cseresznyebefőtt és a meggylekvár elkészítése. Néhány hét múlva pedig sárgabarackból tervezek dzsemet előállítani, majd pedig lecsót rakok el. Sajnos, mostanában sokszor előfordul, hogy nem tudok helyben vásárolni cukrot, és több falut is körbe kell járnom, hogy elegendőt be tudjak szerezni belőle. Ahol nem üresek a polcok, ott is csak kettőt lehet venni személyenként, így a befőzési szezonban ez megnehezíti a helyzetet – jegyezte meg Pekk Zsuzsanna.

Szezonban jó áron vásárolhatunk - Körbenéztünk, hogy megtudjuk, milyen áron lehet ma megvenni a befőzéshez való gyümölcsöket, zöldségeket. Az egri piacon cseresznyét 1000 és 1700 forint közötti összegért kínálják kilónként, meggyet pedig 1500-ért vehetünk. Sok pultnál van már sárgabarack is, ezt 1000 és 1500 forint között árulják a termelők. Aki lecsót szeretne elrakni, annak még érdemes várnia egy kicsit, hiszen a paradicsom és paprika főszezonja néhány hét múlva várható, így feltételezhetően olcsóbban is hozzájuthatunk. Mindkettőből 990 és 1200 forint között válogathatunk megyeszékhelyünk piacán. Verpeléten is ilyen áron vannak a lecsóba való zöldségek, és ott a cseresznye 1200-ba kerül, a kajszibarack 2000-be. Kápolnán a paradicsom kilója 1200, a paprikáé 1600, a sárgabaracké ezer forint.