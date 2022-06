Június 27-én ünnepeltük a polgárőrök napját. Heves megyében a polgárőr egyesületek az egyik legnagyobb taglétszámmal bíró civil szervezeteket jelentik. Vigyáznak a megye közrendjére és közbiztonságára, ott vannak a határok mentén, segítenek a bűnmegelőzésben. A jeles nap alkalmából Hordósné Kovács Krisztina Szűcsi polgármestere is köszöntötte szóban és a közösségi médián keresztül is a mai napon helyi szervezetünket, a Polgárőrök Szűcsiért Egyesület tagjait, valamint Lévainé Szabó Mónikát, az egyesület elnökét is. Mint fogalmazott a polgárőrök munkája nagy kincs, hisz nem minden településen működik polgárőrség, ez pedig ismét a helyi összefogásról tesz tanúbizonyságot. Szervezetük két éve alakult, azóta folyamatosan dolgoznak, működésükhöz pályázati támogatást is nyertek, és tagságuk további önkéntesekkel is bővült.

A fiatal polgárőrszervezetek mellett régiek is működnek, az egyik legnagyobb múltú a hatvani polgárőr szervezet. Munkájuk elismerésekét nemrég Heves Megye Közgyűlése a Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági díjat adományozta számukra. Varbai Tamás elnök elmondta, több mint harminc évvel ezelőtt alakult meg Hatvanban a polgárőrség. A rendszerváltás hajnalán egy, a helyi közélet és a közbiztonság kérdéseivel foglalkozó civil egyesület fogalmazta meg az igényét a város közbiztonságát erősítő szervezet létrehozását.

Jelenleg harmincöt tagjuk van, köztük ifjú polgárőrök is. A pandémiás időszak alatt is ellátták feladatukat, a társszervekkel, így az önkormányzati rendészettel és a hatvani rendőrkapitányság állományával folyamatos volt a feladatellátás. Gyakran a déli határ védelmében is részt vesznek, így a hétvégén is szolgálatban voltak. Az elnök kiemelte, a nagy távolság ellenére mennek, ha kérik a segítségüket. Március óta szervezetünk tagjai közel hétszáz óra határvédelmi szolgálatot teljesítettek. Több száz illegális határátlépőt feltartóztattak és adtunk át a rendőrség munkatársainak. Varbai Tamás a polgárőrök napjához kapcsolódóan hozzátette, hatalmas tisztelet jár minden polgárőrnek, akik szabadidejüket hazánk védelmére áldozzák.