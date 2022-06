A beszélgetésre sok helyi roma volt kíváncsi, túlnyomórészt fiatalok. A meghívottak nyíltan vallottak az életükről, felvillantva azokat a lehetőségeket, amelyekkel a romák a tanulás, a kultúra, a művészetek, a sport révén jobbá tehetik az életkörülményeiket. Az egri születésű, jelenleg Adácson élő Borók Szabina, a Dikh tévé riporter-műsorvezetője elmondta, hogy munkája miatt sokszor kapott már negatív jelzőket.

– Szememre vetették, hogy roma létemre akár éjszakai műsorokat is vállalok, pedig ez a cigánykultúrában nem járja. De tovább hajtott az, hogy kiálljak magamért és felhívjam a roma nők figyelmét, nekik is el kell tudni tartani magukat. Dolgoztam gyárban, három évig szociális gondozó voltam, közben gyereket neveltem. Példát kell mutatnom neki is, hogy továbbtanuljon – hangsúlyozta Borók Szabina.

Filep Bertalan helyi iskolaigazgató kifejtette, először irányít olyan iskolát, ahová száz százalékban roma gyerekek járnak.

– A közös munkához mindkét oldalról nagyfokú bizalom kell, amit könnyű eljátszani akár a részemről, akár a roma közösség részéről. A következő lépés a kölcsönös szándék, hogy idomuljunk egymáshoz, s ezt tanulni kell. Azt látom, hogy nagy dolgokat lehet véghez vinni bizalommal és szándékkal teli emberekkel – mutatott rá Filep Bertalan.

Az egyesület lépésről lépésre igyekszik segíteni a helyieknek - Váradi Ferdinánd, a Közösen a Jövőért Roma–Magyar Egyesület elnöke arról beszélt, azt tűzték ki a fórum céljául, hogy a beszélgetés résztvevői gondolataikkal, tapasztalataikkal segítsék a Halmajugrán élő romákat a jobb életkörülmények elérésében. Rendezvényről rendezvényre, rendhagyó ifjúsági klubbal és más eszközökkel is igyekeznek segíteni az azt igénylőket. Az elnök szerint a romákat is megviselte a járványidőszakban a közösségi élet hiánya, ezért a fórumhoz hasonló programok, a tudatos összefogás segíthet megőrizni a lelkierejüket, mert közösségben boldogabban, teljesebben élhetnek. Ahogy az elnök fogalmazott, mint a vízbe dobott kicsi kő, látszólag kevés, amit tenni tudnak, de alkalomról alkalomra megpróbálják, ami tőlük telik.

A gyöngyösi Karácsony Dávid a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szociális munkása a gyöngyösi Durandában.

– Az ott élő kicsik is olyanok, mint bármelyik gyermek. Lehet, hogy otthon víz sincs a házban, de mosolyognak, tele vannak élettel, nyíltak, együttműködőek. Mindegyikükkel foglalkozni kell, hogy előbb találjam meg őket, mint a drogdíler – hangsúlyozta Karácsony Dávid.

Dr. Lakatos Rozália, Halmajugra polgármestere az óvodások ballagásáról jött a fórumra.

– Néztem a gyerekeket, milyen okosak voltak, és elgondolkodtam, mégis hol csúszhat el utána az életük. A szüleim úgy neveltek, hogy törjek ki a szegénységből, de diplomákkal, nyelvvizsgákkal a zsebemben is gyakran érzem a diszkriminációt. Az óvodás roma gyerekeket látva azt mondom, tanuljanak, tudás nélkül nem lehet megélni – emelte ki dr. Lakatos Rozália.

Szilvási István, a Dikh televízió alapítója, riportere kijelentette, hogy a magyarországi cigány fiatalokat a drog öli meg.

– Ha láttok drogárust, zavarjátok ki a faluból! – intézte a jelenlévőkhöz a szavait Szilvási István. – Dolgozzatok, segédmunkával havi 300 ezer forintot kereshettek. Különben csak börtöntöltelékek vagy lányokat futtató stricik lesztek. Tanuljatok! Középiskolában jó barátokat szerezhettek, akik később cégvezetők lesznek, és segítenek minél jobb munkát találni. Legyen meg bennetek a vágy, hogy ne csupán kettes, hanem hármas, vagy négyes tanulók legyetek, és akkor kinyílik a világ előttetek!



Kulturális és jogi támogatás - Szászi Ibolya, az Ekultura.hu irodalmi portál képviselője azokhoz szólt, akiknek valamilyen történet él a lelkében, de nem tudják megfogalmazni. Biztatta őket, meséljék el neki, s a segítségével mindenki nyomtatásban láthatja saját sztoriját. Dr. Bekecs Andrea gyöngyösi jogász felajánlotta, hogy segíti a helyieket a jogi alapismeretek megszerzésében.