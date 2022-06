Vince János társadalmi megbízatású polgármester – főállásban a parádi általános iskola tanára – azt meséli, a faluban nagy az igény az összetartozást erősítő, hagyományokat ápoló rendezvényekre. Már tavaly is szép számmal csatlakoztak ezekhez, s idén is több alkalommal megmozdult már a falu népe.

A régi népszokásokat felelevenítő húsvét, a Bodonyi tó partján szervezett majális, s legutóbb a vidám családi nap is kicsalta az embereket, gyerekeket a szabadba, egy kis önfeledt szórakozásra. Mindez köszönhető azoknak a sikeres pályázatoknak, amelyek segítették e programok megszervezését, lebonyolítását.

Elégedettek lehetnek, akik korábban a belterületi utak állapotára panaszkodtak.

Új aszfaltot kapott az Arany János, az Árpád utca egy része, s a Jókai út is megújulhat a Magyar Falu Programra benyújtott sikeres pályázatoknak köszönhetően. Ugyancsak ebből a forrásból építenek új tetőt a ravatalozóra, a temető környékén pedig parkolókat szeretnének kialakítani.

Jó hír, hogy idén májustól új háziorvos felel az itt élők egészségéért, s a megüresedett orvosi szolgálati lakást is felújíthatják ötmillió forintból.

Jelenleg zajlik a Virág úti partfal megerősítése, amely két évvel ezelőtt egy viharos napon omlott le, és vált életveszélyessé. Ezt vis major keretből oldják meg, negyvenmillió forintos ráfordítással.

Számítanak az új falugondnoki kisbusz érkezésére, amelyre jelenleg csiphiány miatt kell várakozni. Amint megjön a jármű, kezdődhet a falugondnoki szolgálat megszervezése is. Tervek is akadnak szép számmal. A legnagyobb az Ady Endre Művelődési Ház felújítása. Az évtizedekkel ezelőtt épült intézményen a nyílászárókat le tudták cserélni, de telente így is használhatatlan a magas fűtési költségek miatt.

Szeretnék hasznosítani a régi iskolát és óvodát is. Itt idősek napközi otthona működne, miután több nyugdíjas is jelezte, hogy szeretne több időt társaságban tölteni.

Az óvodásokat, iskolásokat már hosszú évek óta a parádi intézmények fogadják, azonban, ha hazatérnek, akkor sem unatkoznak. Nyitva áll előttük a Béke úti Jó kis hely, amelyet a Gyermekesély program támogatott. Itt délutánonként Vince Kovács Katalin tanárnő foglalkozik a gyerekekkel. Mivel ő nap közben a parádi iskolában tanít, jól tudja, kinek miben kell segíteni. E helyen lehet játszani, kézműveskedni, barátkozni, nyaranta együtt táborozni. Itt építették ki azt a digitális pontot is, ahol az online oktatás alatt hozzáférhetett az internethez, akinek otthon nem volt.

A lakosság minden jó ügyért képes és akar összefogni. Az önkormányzat, a faluszépítő egyesület, a két nyugdíjasklub, az egyháztanács és a helyi civilek mindent megtesznek a település megszépítéséért, virágosításáért. A faluközpontban, a megújult piactér környékén az Országfásítási Programból húsz juhar- és eperfát telepítettek.

Az eredetileg kéttornyú Árpád-kori templomuk az Aba nemzetség bodonyi ágának központja volt. A település századokon át körzetközponti szereppel bírt. Most is harmóniában, egymást támogatva és tiszteletben tartva élik itt az életüket. A parókia szépen felújított épületében pedig kulturált szálláshelyek várják a Bodonyba érkező vendégeket.

Szeretettel fogadnak mindenkit - Szóba kerül ottlétünk alatt, hogy a „jöttmentekhez”, a faluban megtelepedő új családokhoz miként viszonyulnak a tősgyökeres bodonyiak. Vince János polgármester azt mondja, eddig is szeretettel fogadtak mindenkit, aki itt talált új otthonra, és alkalmazkodni tudott a helyiekhez. – Ők itt nem „gyüttmentnek” számítanak. Szederindáknak hívjuk az itt megtelepülő családokat, akik a hagyományainkat tiszteletben tartva új életet, értékeket, frissességet hoznak a falu életébe. Nekik is köszönhető, hogy egyre több gyermek születik. Míg öt évvel ezelőtt 95 mikuláscsomagot osztottunk, tavaly már százhúsz gyermeket ajándékozhattunk meg. Megbecsülünk minden tiszta szándékkal érkező embert, s az általuk hozott értékekért hálásak vagyunk – osztotta meg gondolatait a faluvezető.