A sátorban, mint egy múzeumi kiállítóteremben, egymás mellett sorakoztak a „műtárgyak”. A gyári, de tökéletesen felújított Skodák, Ladák, Wartburgok mellett rengeteg olyan autó is volt, amiket ritkán láthattunk az utakon. Ilyen például egy Lada Samara kabrio, vagy egy túrázásra átalakított Trabant, egy gyönyörű ’77-es Porsche 911-es, vagy azok a Gaz-Csajkák, amiket mindenféle luxussal kitömtek a gyártásakor. Impozáns amerikai autók is találhatóak itt, ugyanúgy mint Hondák, BMW-k, Mercedesek is.

Tompa Gábor, a Veterán Zsiguli Egyesület elnökségi tagja az 1005-ös Zsigulikat emelte ki, mivel idén 50 éve annak, hogy elkezdték ezeknek a gyártását. Ebből az alkalomból a standjukon több ilyen autó is szerepel, ezek teljes evolúciója megtekinthető rajta, miként fejlődött az autó, hogyan változott a hűtőrácsa.

A program elsődleges célja az, hogy testközelbe hozza ezeket az autókat, hogy az érdeklődők alaposan megnézhessék őket, beülhessenek, kipróbálhassák őket, amiben kiváló partnerek a tulajdonosok is, szívesen beszélnek róla, vagy be is indítják a motort.