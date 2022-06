A tájékoztatás szerint több korábbi kedvelt elem is megújult, így az óriáshinta, amely akár 9 méter magasról is indítható, sőt egymás melletti tandemhintázásra is lehetőséget biztosít. Az új mászófalat drótkötelek tartják, így az is ad egy kis plusz izgalmat, hogy mászás közben mozognak a táblák.

Újra lehet rekesztornyot építeni, sőt a táborban pelenkaoszlopnak becézett 8 méter magas oszlopot is újra építették, így azt is meg lehet mászni, majd onnan leugorva átélni a repülés szabadságát. Az újratervezett elemek mellett újdonság az is, hogy a Bátorkodópályát automata biztosítási rendszerrel szerelték fel - írják a közleményben, amely szerint a pálya felépítését több mint 1500 magánember és csaknem 20 vállalat támogatta, köztük főtámogatóként az E.ON Hungária Csoport, amely 10 millió forinttal járult hozzá az új pálya létrehozásához.